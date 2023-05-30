علاج النزلة المعوية للأطفال بالأعشاب .. هل هذا ممكن؟

الوكيل الإخباري- النزلة المعوية من الأمراض التي تهدد الأطفال في فصل الصيف، يُعتقد أن بعض الأعشاب قد تغني الأمهات عن استخدام الأدوية لعلاج صغارهن، فهل هذا صحيح؟

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في هذا الصدد، أكد الدكتور أحمد السعيد، رئيس الجمعية المصرية لطب الأطفال، أن الطفل المصاب بالنزلة المعوية يمكن مساعدته على الشعور بالتحسن عن طريق مجموعة من الأعشاب.



وحدد السعيد الأعشاب التي تعمل على علاج النزلة المعوية عند الأطفال فيما يلي:



1- النعناع

يلعب النعناع دورًا كبيرًا في علاج النزلة المعوية عند الأطفال، ويرجع السبب إلى احتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، التي تساهم في مكافحة العدوى، بالإضافة إلى قدرته على تخفيف تقلصات المعدة.



2- شاي البابونج

يساعد شاي البابونج على تخفيف تقلصات المعدة التي يعاني منها الطفل عند الإصابة بالنزلة المعوية، لاحتوائه على مركبات الفلافونويد، التي تساهم في تهدئة ألم البطن.



3- القرفة

تجعل القرفة الطفل المصاب بالنزلة المعوية أكثر قدرة على مكافحة العدوى المسببة للمرض، بفضل محتواها العالي من مضادات الأكسدة، التي تساعد على تقوية مناعته.



4- الزنجبيل

يقلل الزنجبيل من الغثيان والقيء، وهما من الأعراض الشائعة للنزلة المعوية، لذلك ينصح بتقديمه للطفل المريض، حتى يشعر نسبيًا بالتحسن.



الكونسلتو الطبي

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