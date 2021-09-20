الوكيل الإخباري - يعد سرطان الثدي أكثر السرطانات شيوعاً عند النساء، بحيث تُصاب به 2 مليون أنثى سنوياً. ويُقدّر أن 13% من النساء سيصبن في فترة من فترات حياتهم بهذا السرطان.

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ويُمكن لسرطان الثدي أن يُصيب الرجال، إذ أن 1% من حالات سرطان الثدي تكون في الذكور. ويكون سرطان الثدي عند الرجال أكثر خباثةً غالباً، بحيث يؤدي للوفاة في ربع الحالات تقريباً.



وعلى الرغم من أن معدل الإصابة بسرطان الثدي ازداد قليلاً في السنوات الأخيرة، إلا أن نسبة الوفيات به انخفضت كثيراً بفضل الكشف المبكر عنه. ويساعد ابتكار أدوية جديدة وثورية، في تقليل هذه الوفيات بنسبة عالية، منها علاج ابتكرته شركة "إسترازينيكا" مؤخراً.

علاج ثوري للحد من وفيات سرطان الثدي





بعد أن ذاع صيتها كواحدة من الشركات العالمية الرائدة في تطوير وإنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا، أعلنت شركة "إسترازينيكا" عن تطوير علاج لمرض سرطان الثدي قادر على تقليل خطر الوفاة أو منع تفاقم أعراض المرض بنسبة تصل إلى 72% مقارنة بالعلاج الحالي.





والعلاج الجديد الذي يحمل إسم "إنهيرتو" (Enhertu) أثبت نتائج رائدة في تجربته الأولى، لجهة إظهار فاعلية قصوى في تعزيز فرص البقاء على قيد الحياة أثناء العلاج من سرطان الثدي .



وكانت التجربة الأولى لهذا العلاج قد أجريت على نحو 500 مريض يخضعون لعلاج آخر لمرض سرطان الثدي في كل من آسيا، وأوروبا، وأمريكا الشمالية، وأوقيانوسيا، وأميركا الجنوبية.

تحسين فرص البقاء على قيد الحياة لمرضى سرطان الثدي



وأشارت الشركة المصنَعة إلى أن فاعلية الدواء مرتفعة، خصوصاً مع تسجيل نسبة كبيرة من المرضى الذي عولجوا بدواء "إنهيرتو" ظلوا على قيد الحياة بعد 12 شهراً من مدة العلاج (94.1%)، مقارنة بـ 85.9% من المرضى الذين عولجوا باستخدام دواء trastuzumab emtansine (T-DM1) التقليدي.



بدورها، صرَحت سوزان جالبريث، نائبة الرئيس التنفيذي للبحث والتطوير في علم الأورام بالشركة على نتائج التجربة بالقول: "تمثَل هذه البيانات غير المسبوقة تحولاً نموذجياً محتملاً في علاج سرطان الثدي النقيلي الإيجابي HER2".



كما لفت خافيير كورتيس من المركز الدولي لسرطان الثدي في برشلونة، إلى أن "المرضى الذين عولجوا سابقاً من سرطان الثدي النقيلي الإيجابي HER2 يعانون بالعادة من عودة تطور المرض في أقل من عام، لكن إنهيرتو قد يصبح المعيار الجديد للرعاية لأولئك الذين سبق أن عولجوا من هذا النوع من السرطان".

المصدر - هي

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