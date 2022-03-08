الثلاثاء 08-03-2022
الوكيل الاخباري

اجراء أولى عمليات علاج " شريان أم الدم الأبهري " في البشير

أوكرانيا تُعلن مقتل أكثر من 12 ألف جندي روسي

توجيه من محافظ البنك المركزي إلى البنوك بشأن السيدات - وثيقة

أسواق الأسهم الأوروبية تنتعش وبورصة باريس ترتفع أكثر من 2 %

مواطن يناشد بالعثور على 3 من اولاده فقدوا منذ اسبوعين

الأردن يتعاون مع الإمارات في مجال التعلم الرقمي

أماكن تساقط الثلوج في الأردن خلال المنخفض القادم - أسماء

الفراية: لم يتم إجلاء أي مواطن بموجب بنود وثيقة ضبط الجلوة

مؤسسة ولي العهد: أولوية 2022 تعزيز العمل في المحافظات

الحكومة تُخصص 600 مليون دينار لتوليد الكهرباء من الماء

الثلاثاء، 08-03-2022 02:19 م

علاج ثوري للسرطان بحجم رأس الدبوس

image (5)


الوكيل الإخباري - ابتكر باحثون في الولايات المتحدة تقنية جديدة لعلاج سرطان المبايض والقولون والمستقيم عن طريق زرع مصانع دواء بحجم رأس الدبوس داخل الجسم لحقن جرعات مباشرة للقضاء على الخلايا السرطانية.

وفي إطار التقنية الجديدة، التي مازالت في طور التجارب على الفئران، يتم زرع "مصانع الادوية" داخل الجسم لإعطاء جرعات مستمرة من مادة "إنترلوكين 2" وهي مادة طبيعية تنشط خلايا الدم البيضاء لمكافحة الخلايا السرطانية.

اضافة اعلان

 

ويذكر أن الانترلوكين 2 هي نوع من السيتوكينات، وهي فئة من البروتينات التي تفرز داخل النظام المناعي للجسم وتستخدم للتعرف على الأمراض والتصدي لها، وقد حصلت هذه المادة على موافقة إدارة الدواء والغذاء الامريكية من أجل استخدامها في علاج السرطان.

ويؤكد فريق الدراسة من جامعة رايس في مدينة هيوستن الأمريكية أن مصانع الأدوية متناهية الصغر تأخذ شكل وحجم حبات صغيرة يمكن زرعها داخل الجسم من خلال جراحات بسيطة. وتحتوي كل حبة على خلايا يمكنها انتاج مادة انترلوكين مع تغليفها داخل وعاء خارجي لحمايتها.

البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
9d79ce81-b0a2-4c4b-9800-194a8662d9b9

أفضل المكملات الغذائية لصحة أظافرك

2021_3_8_13_3_20_911

نصائح للوقاية من الأمراض المزمنة للسيدات في اليوم العالمي للمرأة

tbl_articles_article_31089_81763eb1af-1e38-44e7-bdb5-6563f37c6701

صداع خلف الرأس.. إليك أبرز الأسباب المحتملة

tbl_articles_article_23895_517e3741b59-ec95-493a-903e-67dac4071007

فوائد الثوم لمرضى الضغط المرتفع

irritable-bowel-syndrome-symptoms-and-causes

أسباب نوبة القولون العصبي

image (4)

الإحساس بصعوبة بلع الطعام ينذر بمرض خطير