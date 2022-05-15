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الأحد، 15-05-2022 03:10 م

علاج حرقة المعدة بدون أدوية

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الوكيل الإخباري - الارتجاع المريئي أو المعروف بحُرقة المعدة من بين أكثر الأعراض التي تشتكي منها فئة كبيرة من الناس بعد تناول الطعام، خصوصا إذا كان طعاما دسما يحتوي على الدهون.

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فما الحل للتخلص من هذا الشعور المُزعج بشكل سريع؟

 

إذا كنت تبحث عن حلول طبيعية لعلاج مُشكل حرقة المعدة، نقترح عليك تجربة هذه الوصفات التي تساعد على تخفيف هذا الشعور المُزعج وعلاج مُشكل الارتجاع المريئي.

 

-الموز:
للموز خصائص مضادة للحموضة، بمُجرد تناول لحبة موز ستشعر بارتياح كبير. إذ يحتوي هذا الأخير على البوتاسيوم والألياف الغذائية وغيرها من المواد.


-الحليب:
يُمكن للحليب أن يُحسن من الشعور بحرقة المعدة في حال تم تناوله باردا ليس مغليا، مع الحرص على ألا يكون كامل الدسم.


-الزنجبيل:
الزنجبيل من المواد الطبيعية المضادة للغثيان، كما تحتوي على مجموعة من المُكونات التي تُخفف الارتجاع المريئي وتقضي على الحرقة.


-اليانسون:
يحتوي اليانسون على زيوت طيارة لها خصائص مسكنة للألم، كما يُعالج اضطرابات المعدة وتهيجها، يكفي أن تقوموا بغلي القليل من البذور في الماء.


-خل التفاح:
ملعقة صغيرة من خل التفاح في كوب ماء دافئ ستُعدل مستوى الحموضة PH في المعدة بشكل سريع وفوري.

 

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