علاج فوري لمشكلة تشقق الشفاه في فصل الشتاء

الوكيل الاخباري - حين يبدأ فصل الشتاء والطقس البارد يعاني الكثير من الاشخاص من بعض المشاكل وأبرزها تشقق الشفاه وجفاف بشرتها وتقشرها.

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وعادة ما يلجأ البعض إلى المرطب من أجل حل المشكلة، حيث يمكنك أن تستخدم بعض الوصفات الطبيعية المغذية، فعليك ايضا أن تطبق وصفة العسل وزبدة الكاكاو وزيت الزيتون.



يمكنك توفير كميات مناسبة ومتساوية من هذه المكونات الثلاثة ومزجها جيداً حتى الحصول على مزيج متجانس، بعد هذا طبق القليل منها على كل مساحة الشفاه، ومن المفيد ايضا أن تضع بين الحين والآخر القليل من زيت جوز الهند لأن هذا يساعد على ترطيبهما كما على ملء التشققات التي يمكن أن تظهر عليهما.



ومن الوصفات التي يمكنك الاعتماد عليها أيضاً وضع قطعة من الخيار عليهما لمدة 5 إلى 10 دقائق. وهكذا يمكن التخلص من بعض المشاكل وخصوصاً الجفاف. كما من المفيد جداً شرب كمية كافية من الماء يومياً وتناول الفواكه والخضار والحرص على عدم التعرض بشكل متكرر للعوامل التي تسبب جفاف البشرة مثل الهواء البارد.

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