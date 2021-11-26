علاج معروف يقضي على مرض خطِر ومميت

الوكيل الاخباري- توصّل علماء في دراسة حديثة إلى أن علاجاً مخصصاً لمرض السكري قد يُحدث ثورة في علاج مرضى الكلى، مما يعني تجنيب عشرات الآلاف من عمليات غسل الكلى وزراعة الأعضاء المُكلفة والصعبة، وإنقاذ المئات من الأشخاص سنوياً.



وذكرت صحيفة "دايلي ميل" أن المديرين في هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا "أن أتش أس" منحوا حق تناول دواء "داباغليفلوزين" لنحو 91 ألف مريض في البلاد.



وجاءت هذه الموافقة بعد دراسة وجدت أن تناول جرعة يومية من هذا الدواء قلّلت من خطر الحاجة إلى غسيل الكلى أو زراعتها وحتى الموت بهذا المرض بنسبة 39 في المئة.



ولفتت الهيئة إلى أن 30 ألفاً من المرضى في بريطانيا تتطلب حالاتهم عمليات غسل كلى، والتي تعمل على استخراج الفضلات والسوائل الزائدة في الجسم، ويلجأ الأطباء عادة إليها عندما تعجز الكلى عن أداء دورها في ترشيح الفضلات بشكل جيد.

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المصدر: لها