علاج منزلي بسيط لحرقة المعدة

الوكيل الاخباري - يعاني الكثير من الاشخاص حول العالم من آلام وحرقة في المعدة، حيث يمكنك التخلص من حرقة المعدة المزعجة دون اللجوء للدواء، أي بالاعتماد على بعض الوصفات الطبيعية المنزلية، ومنها البطاطا.

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ولعمل هذا العلاج البسيط عليك بتقشير حبّة بطاطا ثم برشها وعصرها وتناول ملعقتين إلى 3 ملاعق طعام من عصيرها يومياً.



كذلك من المفيد اللجوء إلى وصفة بيكربونات الصودا، لأنها تحدّ من تأثير الكمية الزائدة من حمض المعدة. وفي هذه الحالة، تنصح خبيرة متخصصة بمزج نصف ملعقة وسط من البيكربونات مع كوب من الماء الفاتر وبضع نقاط من عصير الليمون. ويُفضّل تناول المزيج قبل مواعيد الوجبات.



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