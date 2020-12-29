علاج منزلي لمشكلة الدوالي الشائعة خلال دقائق

الوكيل الاخباري - تواجه الكثير من النساء مشكلة الدوالي التي تنتج غالباً عن اضطربات في الدورة الدموية. ومن الممكن إخفاؤها بالطرق الطبية. كما من المفيد اللجوء إلى بعض المكونات الطبيعية ومنها تلك التي تحتوي عليها وصفة الجزر والألويفيرا.



وفي هذه الحالة يجب توفير: حبة جزر، كمية مناسبة من الألويفيرا، نصف كوب من خل التفاح.



- توضع حبة الجزر في الخلاط وتطحن جيداً. يضاف إليها لب الألويفيرا ويتم المزج مجدداً.

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- يضاف خل التفاح وتمزج المكونات مجدداً حتى الحصول على مزيج متجانس ومن دون تكتلات. يطبق المزيج على أماكن ظهور الدوالي مع التدليك من أسفل إلى أعلى، من الكاحلين في اتجاه الساقين.



- بعد هذا يترك الكريم لمدة 30 دقيقة قبل الغسل بالماء الفاتر. ومن المفيد استخدام هذه الوصفة يومياً. كما من المفيد تطبيق ضمادة مبللة بخل التفاح وتركه على أماكن الدوالي لمدة 20 دقيقة. ومن الضروري في موازاة ذلك تناول الطعام الصحي وممارسة الرياضة لأن هذا يساعد على التخلص من هذه المشكلة أيضاً.

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