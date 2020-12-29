الثلاثاء 29-12-2020
الوكيل الاخباري

الذكرى الحادية عشرة لاستشهاد الشريف علي بن زيد آل عون

التربية تعلن برنامج الاختبارات النهائية لطلبة المدارس

اعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم

نتائج الشامل غدا

ايعاز عاجل من رئيس الوزراء

معالجة البطالة على رأس الأولويات

وزارة العمل تضبط 17 عاملاً وافداً داخل السوق المركزي

قرار نهائي بشأن حظر الجمعة الشامل

حدثان مأساويان يهـزان البلقاء بوفاة 3 أطفال

إعلان هام من وزارة الصحة - رابط

الثلاثاء، 29-12-2020 03:40 م

علاج منزلي لمشكلة الدوالي الشائعة خلال دقائق

علاج-الدوالي-الوريدية


الوكيل الاخباري - تواجه الكثير من النساء مشكلة الدوالي التي تنتج غالباً عن اضطربات في الدورة الدموية. ومن الممكن إخفاؤها بالطرق الطبية. كما من المفيد اللجوء إلى بعض المكونات الطبيعية ومنها تلك التي تحتوي عليها وصفة الجزر والألويفيرا.

وفي هذه الحالة يجب توفير: حبة جزر، كمية مناسبة من الألويفيرا، نصف كوب من خل التفاح.

- توضع حبة الجزر في الخلاط وتطحن جيداً. يضاف إليها لب الألويفيرا ويتم المزج مجدداً.

اضافة اعلان
 

- يضاف خل التفاح وتمزج المكونات مجدداً حتى الحصول على مزيج متجانس ومن دون تكتلات. يطبق المزيج على أماكن ظهور الدوالي مع التدليك من أسفل إلى أعلى، من الكاحلين في اتجاه الساقين.

- بعد هذا يترك الكريم لمدة 30 دقيقة قبل الغسل بالماء الفاتر. ومن المفيد استخدام هذه الوصفة يومياً. كما من المفيد تطبيق ضمادة مبللة بخل التفاح وتركه على أماكن الدوالي لمدة 20 دقيقة. ومن الضروري في موازاة ذلك تناول الطعام الصحي وممارسة الرياضة لأن هذا يساعد على التخلص من هذه المشكلة أيضاً.

 

لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
زيادة-جرعة-فيتامين-د

تعرف على الكمية المناسبة لتناول فيتامين D لتجنب المخاطر الصحية

image

ما بين التهاب الأمعاء والقولون العصبي!.. الاعراض وطرق العلاج

IMG-20181105-WA0010

مخاطر كبيرة للنحافة المفرطة!.. تعرف عليها

7177351-2122648735

تعرف على ابرز فوائد الطماطم لمرضى السكري

maxresdefault-5

خمس فوائد مذهلة للفلفل الأحمر

1033249144001_4652165666001_4609820823001-vs

فوائد صحيّة مذهلة لنبات الهليون