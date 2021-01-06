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الأربعاء، 06-01-2021 02:56 م

علاج منزلي لمشكلة عسر الهضم بعد الوجبات الثقيلة

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الوكيل الاخباري - يعاني الكثير من الاشخاص حول العالم من مشكلة عسر الهضم بعد تناول كمية كبيرة من الأطعمة المتنوعة خلال المناسبات والجلسات العائلية. ومن الممكن معاجلة هذه المشكلة عن طريق تناول بعض أنواع الأدوية.

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كذلك من المفيد الاستعانة ببعض الوصفات الطبيعية، ومنها وصفة بيكربونات الصودا التي تحتوي على مكونات تساعد في محاربة حرقة المعدة وصعوبة الهضم.


وللاستفادة من هذه الخصائص، يجب تذويب ملعقة متوسطة الحجم منها في كوب ماء وشربه قبل 30 دقيقة من موعد الوجبة التالية. فهذا يساعد على الحد من تأثير الحموضة ويعيد الانتعاش إلى النفس.


لكن عند استخدام هذه الطريقة يجب الانتباه لأنه لا يمكن فعل هذا في بعض الحالات مثل المعاناة من احتباس الماء في الجسم والقصور الكلوي. وننصح دائماً قبل استخدام أي علاج منزلي طبيعي باستشارة الطبيب الاختصاصي.

كذلك من الضروري في المقابل تناول الأطعمة الصحية التي لا تحتوي على الكثير من الدهون الضارّة، أو على أي مواد يمكن أن تسبّب عسر الهضم والتلبّك المعوي. ومن المفيد جداً ممارسة التمارين الرياضية.

 

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