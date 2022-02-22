علاج وإدارة انقطاع النفس الانسدادي النومي

الوكيل الإخباري - انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم (OSA) هو اضطراب التنفس الأكثر شيوعًا المرتبط بالنوم والذي يتضمن انخفاضًا أو توقفًا تامًا في تدفق الهواء على الرغم من الجهد المستمر للتنفس.

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يحدث عند استرخاء العضلات أثناء النوم ، مما يتسبب في انهيار الأنسجة الرخوة في مؤخرة الحلق وانسداد مجرى الهواء العلوي، مما يؤدي إلى انخفاض جزئي وانقطاع كامل في التنفس يستمر لمدة 10 ثوانٍ على الأقل أثناء النوم، ويؤدي ذلك إلى خفض مستوى الأكسجين مما يؤدي إلى إيقاظ الدماغ مما يؤدي إلى استيقاظ قصير من النوم يعيد التنفس الطبيعي.



العلاج الذهبي لانقطاع النفس الانسدادي النومي المهم (الذي أكده تخطيط النوم) هو علاج ضغط مجرى الهواء الإيجابي PAP لتثبيت مجرى الهواء من الانهيار وتحسين الأكسجين أثناء النوم وبالتالي استعادة نوعية جيدة من النوم.

فيما يلي بعض الأشياء الأخرى التي ينصح المرضى باتباعها:

خفض الوزن

اداء التمارين بانتظام

تجنب النوم على ظهرك

الإقلاع عن التدخين

تجنب الحبوب المنومة في الليل

اتبع عادات نوم الصحيحة .

يمكن أن يكون لانقطاع النفس الانسدادي النومي غير المعالج عواقب وخيمة ، وبالتالي يتطلب تقييمًا سريعًا وعلاجًا لعيش حياة أفضل.

لبنان 24

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