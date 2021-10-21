علاج ينشط جهاز المناعة للقضاء على الأورام

الوكيل الإخباري - تمكن علماء أمريكيون من تطوير علاج ثوري جديد يمكنه القضاء على العديد من أنواع السرطان، ما يفتح نافذة أمل أمام البشر في هذه المعركة.

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توصل علماء أمريكيون لعلاج ثوري جديد للسرطان يجمع بين العديد من العلاجات التي يمكنها تدمير الأورام بنجاح، إذ يؤدي هذا العلاج لتنشيط جهاز المناعة لدى المرضى من خلال دمج العلاج الكيميائي والمناعي وبعض تقنيات مكافحة الأورام الأخرى، وفقاً لموقع "Study Finds" الأمريكي.

وأشار الموقع، في تقرير نشره الأربعاء، إلى أنه وفقاً للباحثين في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، الولايات المتحدة، فإن استخدام هذا النهج الجديد يؤدي للتخلص من الخلايا المريضة من الجسم.



ونقل الموقع عن مؤلف الدراسة الدكتور مايكل يافي قوله: "من خلال تصنيع خلايا بها تلف في الحمض النووي فإنه من الممكن، في ظل ظروف معينة، أن ترسل هذه الخلايا المصابة إشارات لتنشيط جهاز المناعة".



علاج فعال لأنواع عديدة من السرطان

ولفت الموقع إلى أن العلاج المناعي، الذي يحفز جهاز المناعة للقضاء على الأورام، ينجح فقط في علاج عدد قليل من السرطانات، ولكن الطريقة الجديدة تستطيع استخدام هذا العلاج ضد العديد من أشكال المرض، إذ أنها تمكنت، في التجارب، من القضاء بشكل كامل على الأورام المختلفة، بما في ذلك سرطان الجلد وسرطان الثدي في 40% من الفئران.

وفي الدراسة، التي نُشرت نتائجها في مجلة "Science Signaling"، عندما تم حقن نفس القوارض التي تتم معالجتها من السرطان بخلايا سرطانية بعد أشهر فقد تمكنت الخلايا التائية لديها من التعرف عليها وتدميرها قبل أن تتشكل أورام جديدة.



وتابع الموقع: "قام فريق معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بتحسين أداء عقاقير العلاج المناعي من خلال جعلها توقف عمل الخلايا التائية التي أصبحت منهكة وغير قادرة على مهاجمة الأورام، ثم أضافوا أدوية العلاج الكيميائي التي ساعدت الخلايا المصابة على إرسال إشارات تجذب انتباه الجهاز المناعي وتنشطه".

المصدر - العين الإخبارية

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