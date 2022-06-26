علاقة الشد العضلي بارتفاع الكوليسترول الضار

الوكيل الإخباري - من منا لم يختبر الشد العضلي في القدم أو الفخذ أو اليدين والبطن، بطريقة تجعل من الصعب تحريك الجزء المصاب بالشد لبعض الوقت.

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والحقيقة أن الشد العضلي هو حالة من تشنج العضلات ناجمة عن تقلصات مفاجئة تحدث للعضلات المختلفة، غالباً ما تكون مؤلمة جداً وتمتد بين عدة ثواني لغاية ربع ساعة، وقد تصيب العضلات المختلفة في الجسم سواء خلال الحركة أو الجلوس أو حتى النوم.

بداية لا بد من التذكير بأهمية الكوليسترول كواحد من العناصر الأساسية التي يحتاجها الجسم للبناء والنمو. ويسهم الكوليسترول الجيد في بناء الخلايا السليمة للجسم، لكن الكوليسترول الضار هو الذي يحمل الخطر على صحة الإنسان كونه يقف كأحد الأسباب الرئيسية وراء أمراض القلب.



ويتراكم الكوليسترول الضار في الجسم جراء الإكثار من تناول الأطعمة الدهنية والدسمة، قلة ممارسة الرياضة، زيادة الوزن والتدخين إضافة إلى العامل الوراثي. ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل الجلطات والسكتات وغيرها.



وبالعودة إلى العلاقة بين الشد العضلي وارتفاع الكوليسترول الضار، أشار موقع "سكاي نيوز عربية" نقلاً عن صحيفة Times of India إلى أن الكوليسترول الضار هو قاتل غير مرئي، كونه "يمهد الطريق لمشاكل صحية خطيرة دون أن يعاني الفرد من علامات واضحة."



ويبدو أن تراكم الكوليسترول في الشرايين، يتسبب بحدوث تقلصات أو شد عضلي في 5 مناطق من الجسم ويمكن اعتباره واحداً من أعراض مرض الشريان المحيطي، أحد مضاعفات ارتفاع الكوليسترول الضار.



ومرض الشريان المحيطي PDA هو مرض تتراكم فيه اللويحات مثل الكوليسترول في الشرايين التي تحمل الدم إلى الرأس والأعضاء والأطراف. ما يؤدي لحدوث مشكلة شائعة في الدورة الدموية، حيث تتسبب الشرايين الضيقة بتقليل تدفق الدم إلى الذراعين أو الساقين، ما يجعلها لا تحصل على كمية كافية من الدم لتلبية احتياجات الجسم الطبيعية. ويمكن لبعض عوامل الخطر أن تزيد من مرض الشريان المحيطي مثل التدخين والشيخوخة ومرض السكري.



وبحسب الأطباء في قسم الجراحة التابع لجامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو الأمريكية، يمكن أن تشمل أعراض ارتفاع الكوليسترول التقلصات أو الشد العضلي في الساقين والأرداف والفخذين والقدمين، لكنها أعراض يمكن أن تخف بعد الحصول على الراحة.

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