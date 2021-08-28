علامات ارتجاج المخ لدى الأطفال وكيفية علاجه

الوكيل الإخباري - الارتجاج هو إصابة في الدماغ تسبب توقف الدماغ عن العمل فعليًا لفترة مؤقتة أو دائمة، وعادة ما يحدث بسبب صدمات الرأس، مثل السقوط على الرأس أو بسبب حوادث السيارات.

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- علامات الارتجاج لدى الرضع

في الرضع يمكن أن تشمل علامات الارتجاج ما يلي:

1. البكاء عند تحريك رأس الطفل.

2. التهيج.

3. لخبطة في نوم الطفل.. إما أن ينام أكثر أو أقل عن المعتاد.

4. قيء.

5. نتوء أو كدمة على الرأس.

- علامات الارتجاج لدى الأطفال الصغار (toddlers)

قد يكون الطفل قادراً على الإشارة إلى وجود ألم في رأسه، وبشكل عام في هذه السن يستطيع أن يعبر أفضل بالكلام عما يشعر به من أعراض، ومنها:

1. الصداع.

2. الغثيان أو القيء.

3. تغييرات السلوك.

4. تغيرات النوم - أكثر أو أقل من المعتاد.

5. البكاء المفرط.

6. فقدان الاهتمام في اللعب أو القيام بالأنشطة المفضلة.

- علامات الارتجاج لدى الأطفال الأكبر سنًا (من عمر 2 فما فوق)

قد يُظهر الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن عامين المزيد من التغييرات السلوكية، مثل:

- مشاكل الدوخة أو التوازن.

- رؤية مزدوجة أو مشوشة.

- حساسية للضوء.

- حساسية للضوضاء.

- يبدو وكأنهم غارقون في أحلام اليقظة.

- اضطراب التركيز.

- اضطراب الذاكرة.

- الخلط ونسيان الأحداث الأخيرة.

- بطء الإجابة على الأسئلة.

- التغيرات المزاجية مثل التوتر، الحزن، والعاطفية، والعصبية.

- النعاس والتغير في أنماط النوم ومشكلات النوم.

متى تتصل بالطبيب؟

إذا كان طفلك – بعد حادث بسيط للرأس – مستيقظا، ونشطا، فمن المرجح أنه سليم، ورغم أنه من الأفضل دائما بعد صدمات الرأس أن تُخضع طفلك للفحص، ولكن لا يوجد أي داعٍ للهرع للطوارئ عند حدوث خبطة رأس بسيطة، سببت كدمة صغيرة، والطفل نشط ومستيقظ.



ولكن إذا ظهر على طفلك أي من علامات ارتجاج الدماغ المذكورة سابقاً، فسوف تحتاج إلى الحصول على الرعاية الطبية على الفور، خاصة إذا وجدت هذه العلامات:

1. القيء.

2. فقدان الوعي لمدة دقيقة أو اثنتين.

3. صعوبة الاستيقاظ.

4. حدوث نوبة تشنج.



لا مانع من ترك طفلك يغفو إذا شعر بالنعاس بعد ارتطام رأسه، لكن راقبه بعناية شديدة بعد أن يستيقظ. ورغم أنه لا يوجد فحص طبي يمكنه تشخيص الارتجاج، إلا أنه يمكن استخدام التصوير المقطعي أو التصوير بالرنين المغناطيسي في بعض الأحيان للحصول على صورة للدماغ لاستبعاد احتمال وجود نزيف وإذا لاحظت أن طفلك يعاني من اتساع بؤبؤ العين، أو اختلاف في حجم البؤبؤ بين العينين بعد إصابة الرأس فهذا قد يعني وجود تورم في المخ، وهي علامة خطيرة تستوجب التوجه للطوارئ فوراً.

علاج الارتجاج

العلاج الوحيد للارتجاج هو الراحة، حيث يحتاج الدماغ إلى الراحة حتى يتعافى، ويمكن أن يستغرق الشفاء الكامل فترات طويلة وفقاً لشدة الارتجاج، والمقصود بالراحة هنا الراحة من كل من النشاط العقلي والجسدي.



بعد الارتجاج، لا تسمح لطفلك باستخدام الشاشات من أي نوع، لأنها في الواقع تثير الدماغ، وهذا يعني منع التلفزيون، والأجهزة اللوحية، والهواتف الذكية. والنوم هو في الواقع شفاء للدماغ، لذلك شجع طفلك على الراحة، والقيلولة، والذهاب للنوم مبكراً للسماح للدماغ بالشفاء.

المصدر - صحتك

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