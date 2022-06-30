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الخميس، 30-06-2022 07:41 ص

علامات الإصابة وتطور سرطان الرئة

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الوكيل الإخباري - أعلن خبراء منظمة بحوث السرطان البريطانية، أن ثمانية أعراض لسرطان الرئة يمكن أن تظهر قبل ستة أشهر من تشخيص الإصابة به.

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ويشير خبراء المنظمة، إلى أن نتائج دراستهم كشفت 12 علامة تشير إلى تطور سرطان الرئة، تظهر قبل تشخيص المرض بفترة طويلة.


وأجرى خبراء المنظمة بالتعاون مع خبراء المعهد الوطني للسرطان في بريطانيا هذه الدراسة، حيث تبين من الإحصائيات الرسمية أن 10 بالمئة من المصابين بسرطان الرئة يعيشون 10 سنوات أو أكثر. وأن الوقاية من سرطان الرئة ممكنة في معظم الحالات.


ووفقا للباحثين، الأعراض التي تظهر لسرطان الرئة هي: نفث الدم (بصق الدم) السعال خرخرة في الصدر صفير أثناء التنفس ألم في العظام فقدان الوزن تعب مزمن ألم في الظهر ألم في الصدر ضيق التنفس تعجر الأصابع تضخم العقد اللمفاوية.


وتظهر الأعراض الثمانية الأولى قبل تشخيص الإصابة بسرطان الرئة بستة أشهر. كما اتضح أن جميع هذه الأعراض باستثناء فقدان الوزن يمكن أن تظهر قبل ذلك بكثير- قبل عام من تشخيص المرض.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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