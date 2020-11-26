الخميس 26-11-2020
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الخميس، 26-11-2020 09:36 ص

علامات الجوارب وحالة قدميك تكشف أسرار صحتك

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الوكيل الإخباري- غالباً ما تترك الجوارب علامات على أسفل الساق وما لا يعرفه الكثيرون هوأنها يمكن أن تشكل دلالة على الحالة الصحية وعلى المعاناة من بعض المشاكل.

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ارتفاع ضغط الدم: في هذه الحالة تترك الجوارب آثاراً حمراء على الجلد. وينتج هذا عن تورم القدمين وتراكم السوائل فيهما. وهو يرتبط بارتفاع ضغط الدم وعدم قدرة القلب على ضخ الدم الكافي لكل أنحاء الجسم.


الجفاف: من الممكن أن تدل تلك الآثار أيضاً على عدم حصول الجلسم على الكمية التي يحتاج إليها من الماء وعلى معاناته من الجفاف. وهذا يلحق الضرر بالأوعية الدموية. وفي هذه الحالة تظهر بعض العلامات الدالة على ذلك حول الكاحل والقدمين.

أعراض بعض الادوية: من الممكن أن يعني وجود تلك العلامات المعاناة من التأثيرات الجانبية لبعض أنواع الأدوية ومنها حبوب مع الحمل التي تحتوي على الأستروجين المسبب لاحتباس الماء في الجسم وبالتالي لتورم القدمين. ولهذا من المهم مراقبة حالة القدمين جيداً لأنها يمكن أن تكشف العديد من أسرار الصحة.

المصدر: لها

 




 

 


 

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