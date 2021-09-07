علامات تؤكد إصابتك بالإكتئاب وتؤدي للانتحار

الوكيل الإخباري - والاكتئاب هو اضطراب نفسي يصيب الإنسان بفقدان الإحساس بالمتعة إضافة إلى نقص النشاط والإحساس بالخمول والتعب واضطراب النوم والشهية زيادة أو نقصانًا مع الشعور بضآلة الذات، ولوم النفس.





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أسباب الاكتئاب

وأوضحت وزارة الصحة عبر موقعها الإلكتروني أن أسباب الاكتئاب قد تكون خارجية كالظروف الاجتماعية مثل الخلافات الزوجية أو المادية أو الأحداث المحزنة مثل موت إنسان عزيز أو أسبابًا داخلية تؤدي الى خلل في وظيفة الدماغ والنواقل الكيميائية فيه.

أعراض الاكتئاب

ومن أعراض الاكتئاب: الشعور المتواصلٍ بالحزن واليأس، وفقدان الاهتِمام بالأشياء التي اعتاد الإنسان الاستمتاع بها والميل نحو سرعة البكاء؛ كما تظهر أعراض القلق أيضا عند العديد من الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب.

وقد تظهر على الشخص أعراض جسدية أيضا، مثل الشعور بالتعب على الدوام وعدم النوم لفترات كافية وضعف الشهية للطعام أو الشكوى من آلام مختلفة في البدن.

يمكن أن تتفاوت شدة أعراض الاكتئاب، فقد تكون في أخف حالاتها شعورا متواصلا بالكآبة، بينما يمكن أن يدفع الاكتئاب الشديد بالإنسان نحو التفكير بالانتحار، وأنه لا قيمة للحياة. يتعرض معظم الناس إلى الشدة والشعور بالحزن أو القلق في أثناء أوقات مختلفة، ولكن قد يتحسن المزاج الرديء بعد فترة قصيرة بدلا من أن يكون علامة من علامات الاكتئاب، وفقا لوزارة الصحة.

مضاعفات الاكتئاب

ويصبح الاكتئاب خطيرا ومهددا لحياة الإنسان في ظل الأحداث الضاغطة الشديدة مثل وفاة قريب، مشاكل مالية أو ناتج عن عوامل وراثية، أو ناتج عن بعض الأمراض الحادة أو المزمنة: الاورام، أمراض القلب، أو تناول بعض الأدوية.

ويمكن أن يصاحب الاكتئاب عدد من المضاعفات منها: تراجع نوعية حياة الشخص المصاب، والإصابة باضطراب القلق، ومشاكل في المدرسة أو الجامعة أو العمل، ومشاكل عائلية وبين الأزواج، والعزلة الاجتماعية.

وكذلك أذية النفس، إذ قد يجرح الشخص نفسه عمدا، والموت المبكر من الأمراض الأخرى، وأخيرا الانتحار.

علاج الاكتئاب

وأشارت وزارة الصحة إلى أن علاج الاكتئاب يتضمن الأدوية أو الجلسات النفسية أو توليفة من الطريقتين، ويعتمد هذا على نوع الاكتئاب الذي يصيب الفرد بشكل خاص.



الوقايةمن الاكتئاب

ولا توجد وسيلة مضمونة لمنع الاكتئاب، وذلك لأنه مرض تتداخل فيه عدة عوامل بيولوجية وسلوكية، ولكن هناك خطوات يمكن من خلالها تقليل احتماليته، والمساعدة في تشخيصه والتعامل معه في مراحله الأولية، منها:

-ممارسة الرياضة والتمتع بالنشاط.

-المحافظة على شبكة اجتماعية داعمة من الأصدقاء والعائلة، وخاصة في أوقات الأزمات.

-معرفة معلومات كافية وموثوقة عن الاكتئاب وخاصة إذا كنت من الفئة المعرضة له.

-حاول التعامل مع الضغط وتقليله.

المصدر - عاجل