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السبت، 26-11-2022 01:10 م

علامات تحذيرية في الساقين والبطن تنذر بخطورة على الكبد

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الوكيل الإخباري-يعد الكبد عضوًا حيويًا في جسمك، ويحدث مرض الكبد الدهني عندما يكون هناك تراكم للدهون الزائدة في الكبد، وتوجد علامتان تحذيريتان على الإصابة بالكبد الدهني في الساقين والبطن، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

تشمل الوظائف الأساسية للكبد ما يلي:

- إنتاج الألبومين، وهو بروتين يمنع السوائل في مجرى الدم من التسرب إلى الأنسجة المحيطة.

- إنتاج الصفراء، وهو سائل مهم لهضم وامتصاص الدهون في الأمعاء الدقيقة

- ترشيح الدم

- تفعيل الانزيمات

- تخزين الجليكوجين والفيتامينات والمعادن

لكونه أكبر عضو داخلي في الجسم، يلعب الكبد العديد من الأدوار ومع ذلك، فهو أيضًا عرضة لعدة إصابات ومضاعفات ويعد مرض الكبد الدهني من أكبر المشاكل الصحية المرتبطة بالكبد.
 
ما الذي يسبب مرض الكبد الدهني؟
يحدث مرض الكبد الدهني عندما يكون هناك تراكم للدهون الزائدة في الكبد يمكن أن يحدث هذا بسبب عدة أسباب.

يرجع ذلك أساسًا إلى عوامل مثل السمنة والسكري من النوع 2 ومقاومة الأنسولين وارتفاع مستويات الدهون (الدهون الثلاثية) في الدم ومتلازمة التمثيل الغذائي.

يعد العمر والجينات وبعض الأدوية والحمل من عوامل الخطر الأخرى لمرض الكبد الدهني.
 
مفتاح الوقاية من مرض الكبد الدهني هو التشخيص المبكر في حالة عدم اكتشاف المرض في الوقت المحدد أو تركه دون علاج، يمكن أن يتطور إلى مرحلة متقدمة يمكن أن تكون "لا رجعة فيها".

إذا ساءت الحالة، يمكن أن تجعلك تشعر بالضيق، مع مشاكل إضافية في ساقيك وبطنك.

يمكن أن يؤدي تراكم الدهون المستمر إلى التهاب العضو، مما يعطي الضوء لمشكلة صحية أخرى تسمى (التهاب الكبد الدهني).

التهاب الكبد الدهني يشير إلى التهاب الكبد الناجم عن الخلايا الدهنية الزائدة فيه يُقال إن الالتهاب المزمن يسبب تلفًا تدريجيًا في الكبد أو تليف الكبد.

قد يعاني مرضى التهاب الكبد الدهني، الذين عانوا من تلف كبير في الكبد، من "تورم في الساقين" و "تراكم السوائل في البطن". يحدث هذا بسبب زيادة الضغط في الوريد الذي ينقل الدم عبر الكبد، والمعروف باسم الوريد البابي.

يؤدي الضغط المتزايد في الوريد إلى تراكم السوائل في الجسم، بما في ذلك الساقين والكاحلين والبطن.
 
عندما يزداد الضغط في الوريد البابي، يمكن أن يتمزق، مما يؤدي إلى نزيف داخلي. ومع ذلك، إذا لاحظت وجود علامات دم في عملية الإخراج أو القيء، فاتصل بطبيبك.
 
علاوة على ذلك، احذر من أي اصفرار في العينين والجلد، وهو عرض شائع آخر لتلف الكبد.

اليرقان يحدث عندما لا يزيل الكبد المصاب كمية كافية من البيليروبين، أحد نفايات الدم، من الدم.

اليرقان يسبب اصفرار الجلد وبياض العينين وتغميق لون البول.
قد يعاني الشخص أيضًا من حكة في الجلد، وفقدان سريع للوزن، وأوعية دموية عنكبوتية على الجلد، وغثيان، وفقدان الشهية والتعب.


يجب الحفاظ على وزن صحي وتجنب الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والسكر والزيت والأطعمة المصنعة.

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