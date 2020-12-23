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الأربعاء، 23-12-2020 08:40 م

علامات تحذيرية لاحتمال إصابتك بنوبة قلبية صامتة!

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الوكيل الاخباري - تحدث النوبة القلبية الصامتة دون أي أعراض واضحة، وتعني إصابة الشخص بنوبة قلبية دون أن يلاحظها، وغالبا ما تُكتشف بعد أيام أو شهور أو حتى سنوات من ظهورها.

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وإذا كان الشخص يعاني من أي من هذه العلامات الرئيسية، فقد يشير ذلك إلى نوبة قلبية صامتة، وتشمل:


- شعور بعدم الراحة في وسط الصدر يستمر لعدة دقائق أو يزول ثم يعود. ويمكن أن تشعر بضغط أو ألم غير مريح.


- عدم الراحة في مناطق أخرى من الجزء العلوي من الجسم، مثل الذراعين أو كليهما، أو الظهر أو الرقبة أو الفك، أو المعدة.


- ضيق في التنفس قبل أو أثناء عدم الراحة في الصدر.


- تفجر في العرق البارد أو الشعور بالغثيان أو الدوار.

 

وقال الدكتور خورخي بلوتزكي، مدير برنامج الوقاية من أمراض الأوعية الدموية في مستشفى بريغهام والنساء التابع لجامعة هارفارد: "يمكن أن تبدو أعراض النوبات القلبية خفيفة جدا، وتكون قصيرة جدا، وغالبا ما يتم الخلط بينها وبين الانزعاج المنتظم أو مشكلة أخرى أقل خطورة، وبالتالي يتجاهلها الناس. ويمكن أن يشعروا بأنهم طبيعيون تماما أثناء النوبة القلبية وبعدها أيضا، ما يزيد من فرصة فقدان علامات التحذير. والنوبة القلبية الصامتة هي إشارة عالية يرسلها جسمك بأن لديك نوعا من المشكلات الصحية الأساسية التي تحتاج إلى الاهتمام".


وقال CardioSecure إنه بسبب تأثر الدورة الدموية أثناء النوبة القلبية، يموت جزء من عضلة القلب.


وتابع الموقع الصحي: "النوبات القلبية الصامتة تحدث بشكل أكثر شيوعا عند الرجال أكثر من النساء؛ ومع ذلك، فإن النوبات القلبية الصامتة غالبا ما تكون قاتلة للنساء. وبالإضافة إلى ذلك، بعد النوبة القلبية الصامتة، فإن خطر الوفاة بسبب أمراض القلب أعلى بثلاث مرات من شخص لديه تخطيط القلب الطبيعي، وخطر الموت الإجمالي يرتفع إلى 34%".

 

وقالت كلية الطب بجامعة هارفارد: "عادة ما يتم الكشف عن النوبة القلبية الصامتة من خلال مخطط كهربية القلب (EKG) أو مخطط صدى القلب، والذي يمكن أن يبرز تلف عضلة القلب. وهناك طريقة أخرى تتمثل في فحص الدم لمعرفة البصمات الجزيئية لبروتين تروبونين تي، وهو بروتين تفرزه خلايا القلب المصابة. وهذا الاختبار غالبا ما يستخدم في أقسام الطوارئ للمرضى الذين يعانون من أعراض الأزمة القلبية".


وإذا كنت تعاني من أي من العلامات التحذيرية لنوبة قلبية صامتة، فمن المهم توخي الحذر الشديد من أي علامات أخرى والاتصال بالمساعدة على الفور.


وتشمل أعراض النوبة القلبية الأكثر شيوعا: ألما شديدا في الصدر، وألما منتشرا في ذراعك، وشعورا مفاجئا بدوار شديد.

 

روسيا اليوم

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