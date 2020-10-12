علامات تحذيرية لاحتمال الإصابة بهشاشة العظام أو التهاب المفاصل

الوكيل الاخباري - يتكون جسم الإنسان من 206 عظمة، يتحدث العدد الكبير من الباحثين عن أهمية تلف العظام، حيث أنها لا تشكل فقط بنية الجسم، ولكنها تلعب أيضًا دورًا رئيسيًا في التوازن وإنتاج الخلايا ووظائف الجسم الأخرى.

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ومع ذلك، يمكن أن تتأثر العظام أيضًا بالأمراض والاضطرابات، التي يمكن أن تؤدي إلى كسور وضعف العظام أو هشاشة العظام والتهاب المفاصل.



أحد هذه المشاكل الصحية، التي تؤثر على العظام هو التهاب المفاصل،

يشير التهاب المفاصل إلى التهاب أو تورم مفصل واحد أو أكثر، والتهاب المفاصل مصطلح جماعي يصف أكثر من مئة حالة مرضية تؤثر على المفاصل والأنسجة حول المفصل والأنسجة الضامة الأخرى.



ويقدم موقع "تايمز نيوز ناو" تعريفا كاملا بالتهاب المفاصل وهشاشة العظام والعلامات التحذيرية، التي لا ينبغي تجاهلها والتي تنبئ بإمكانية الإصابة بهما.



ما هو التهاب المفاصل؟

هشاشة العظام هو الشكل الأكثر شيوعا من التهاب المفاصل، حيث أنه يؤثر على ملايين الأشخاص حول العالم.



ويحدث ذلك عندما يتآكل الغضروف الواقي، الذي يغطي أطراف عظامك بمرور الوقت.



ويمكن أن يتسبب الفصال العظمي في تلف أي مفصل، ولكن يؤثر الاضطراب في الغالب على المفاصل في اليدين والركبتين والوركين والعمود الفقري.



علامات تحذيرية لهشاشة العظام

تتطور أعراض هشاشة العظام بمرور الوقت، وتتفاقم ببطء، وتشمل هذه الأعراض:

- ألم المفاصل.

- تصلب المفاصل.

- ليونة المفاصل.

- عدم اتزان الجسم.

- فقدان المرونة.

- إحساس بالتشقق في المفاصل.

- سماع صوت صرير عند استخدام المفصل.

- ظهور نتوءات في العظام.

- حدوث تورم في المفاصل.

أسباب هشاشة العظام

تعتبر هشاشة العظام من أمراض التآكل والتلف، مما يعني أنه يحدث بمرور الوقت، حيث نستخدم مفاصلنا ويتدهور الغضروف بين العظام ببطء.

ومع ذلك، فإن هشاشة العظام أكثر شيوعًا إذا كان لدى الأشخاص عوامل الخطر التالية:

- كبار السن.

- الجنس: تميل النساء إلى تطوير الحالة أكثر من الرجال.

- البدانة.

- إصابات المفاصل.

- سبب وراثي.

- تشوهات العظام.

- أمراض التمثيل الغذائي مثل مرض السكري من النوع 2.



خيارات العلاج من التهاب المفاصل

هشاشة العظام ليست حالة مرضية يمكن التخلص منها دفعة واحدة. ومع ذلك، فإن الحصول على العلاج المناسب يمكن أن يساعد في تقليل الألم وتحسين الحركة للمرضى.



تشمل خيارات علاج هشاشة العظام:

- الأدوية:

بما في ذلك الأدوية المضادة للالتهابات، يمكن أن تساعد الأدوية، التي لا تستلزم وصفة طبية في تقليل وإدارة الألم الناتج عن هشاشة العظام.

- العلاج الطبيعي:

يشمل العلاج الطبيعي تمارين يمكن أن تساعدك في تقليل الألم، يساعدك العلاج الطبيعي على أداء الأنشطة اليومية بطريقة لا تضغط فيها كثيرًا على مفاصلك.



- الجراحة:

إذا لم تساعد العلاجات المذكورة أعلاه، فغالبًا ما يختار الأشخاص العمليات الجراحية، التي تشمل استبدال المفاصل وحقن التزليق، من بين أمور أخرى.

سبوتنيك

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