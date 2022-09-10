السبت 10-09-2022
الوكيل الاخباري

إدارة الازمات : إغلاقات طرق وصافرات انذار واخلاء مدارس ضمن تمرين الأحد

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد

تحذير للمواطنين بعد قرار تعديل نسبة تظليل زجاج السيارات بالاردن

مدير المؤسسة التعاونية يفتتح مقر جمعية درب الأردن

قصة معلم اردني ضجت بها مواقع التواصل - صور

الدفاع المدني: التعامل مع 1022 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

وزير الأشغال: 90 مشروعا مدرسيا قيد التنفيذ

بعد وفاة الملكة إليزابيث ... عملات هذه الدول سيتغير شكلها - أسماء

جدري القرود.. لا إصابات جديدة في الأردن ورصده عبر الحدود صعب

نقيب الألبسة: تخفيضات على الصيفي تصل إلى 70%

السبت، 10-09-2022 06:23 ص

علامات تحذيرية للإصابة بمرض السكري يمكن رصدها في اليدين

سكري 3


الوكيل الاخباري - يتطور مرض السكري من النوع الثاني عندما تكون الخلايا المنتجة للانسولين في الجسم غير قادرة على إنتاج ما يكفي من هذا الهرمون، أو لا يعمل الإنسولين الذي يتم إنتاجه بشكل صحيح.

اضافة اعلان


ويقول الخبراء إن هناك بعض العلامات التي يظهرها مرض السكري، يمكن ملاحظتها في اليدين، وبشكل خاص في الأظافر.


ووجدت دراسة سابقة أن الذين يعانون من مرض السكري يواجهون مشاكل في الدورة الدموية. وهذا يعني أنهم قد يلاحظون احمرارا حول الأظافر.


ويجب أيضا مراقبة الجلد الزائد ومدى إحكام الظفر داخل فراش الظفر.


وأوضح الخبراء: "يمكن أن يصاب مرضى السكري أيضا ببثور في محيط الظفر ونزيف وتقرح. وقد يظهر الظفر أيضا نزيفا شظويا (جلطات دموية صغيرة تميل إلى الانتقال عموديا تحت الأظافر)، إذا كان هناك انسداد شرياني، ولكن الإصابة هي السبب الأكثر شيوعا لحدوث هذا. ومع غياب الدورة الدموية، يموت الظفر مثل بقية الأنسجة".


وقد يعاني المرضى أيضا من خطوط بو (أخاديد عميقة تمتد على عرض الظفر)، ويمكن أن يكون هذا مرئيا لدى العديد من المصابين بأمراض مزمنة، بما في ذلك مرض السكري.


وبينما قد يصب المرضى تركيزهم على أظافر أصابع اليدين، فمن المهم أيضا أن ينتبهوا إلى أظافر القدمين. وهذا لأن مرضى السكري هم الأكثر عرضة للإصابة بعدوى فطرية تعرف باسم فطر الأظافر.


وإذا كنت تعاني من هذه الحالة، فمن المحتمل أن تتحول أظافرك إلى اللون الأصفر وتصبح هشة.


وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) إن هناك أعراضا رئيسية من المحتمل أن يواجهها الفرد إذا كان يعاني من النوع الثاني من مرض السكري.
وأحد هذه الأعراض يتمثل في التبول أكثر من المعتاد والذي سيحدث أكثر في الليل.


ويحدث هذا عندما يكون هناك الكثير من السكر في الدم حيث تعمل الكلى بجهد أكبر للتخلص منه ما يجبر جسمك بدوره على إنتاج المزيد من البول.


ومن الأعراض الأخرى الشعور بالعطش طوال الوقت وذلك لأن التبول بشكل متكرر يؤدي إلى الجفاف.


والشعور بالتعب طوال الوقت هو عارض آخر للمرض، وقد يكون هذا بسبب انخفاض مستويات السكر في الدم.


وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية إن فقدان الوزن دون قصد، والجروح التي تستغرق وقتا أطول للشفاء وتشوش الرؤية جميعها أعراض رئيسية لمرض السكري.


وهناك بعض العوامل التي تعرض الفرد لخطر الإصابة بمرض السكري، بينها أن يكون فوق سن الأربعين، أو كان يعاني من زيادة الوزن أو السمنة.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
tbl_articles_article_24502_41582bac94f-799c-460a-9ebe-822f9ca11f1b

اسباب زيادة الوزن بسرعة بعد سن الأربعين؟

197-165230-maintain-strong-teeth-8-behaviors-3

8 سلوكيات يجب المواظبة عليها للحفاظ على صحة الأسنان

tbl_articles_article_21058_694c3e2c633-8768-41ff-9ac5-b8714578f75b

نصائح للوقاية من الإنفلونزا في الخريف.. تعرف عليها

160489787317562400

احذر القهوة إذا كنت تعاني من هذه الأعراض

197-200755-influenza-vaccine-risk-stroke-2

دراسة: لقاح الإنفلونزا قد يقي من السكتة الدماغية

tflk-ytslq-lshy.-kthyr-lnsyn-dhn-hw-yny-mn-frt-lhrk-wtshtt-lntbh-1

السكري والبدانة أثناء الحمل يرتبطان بفرط نشاط الطفل

أخبار متعلقة
الكبد

أعراض خطيرة تشير إلى مشكلات في الكبد

معدة

علامة فارقة على الوجه تكشف الإصابة بسرطان المعدة المبكر

وو

الجوع الدائم من علامات مرض خطير

كيف-نتعرف-على-مرض-السكري-مبكرا

كيف نتعرف على السكري مبكرا؟

كيف-ينقص-الماء-الوزن؟

شرب الماء في هذه الأوقات يجعلك عرضة لداء السكري

152483

أطعمة مثالية لرجيم مقاومة الأنسولين