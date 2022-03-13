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الأحد، 13-03-2022 10:37 ص

علامات تحذيرية لنقص فيتامين A يمكن رؤيتها بسهولة على الجلد

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الوكيل الاخباري - يعزز فيتامين A جهاز المناعة للدفاع ضد الأمراض والعدوى، ويحسن الرؤية في الإضاءة الخافتة، ويحافظ على صحة الجلد.

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ويمكن أن يؤدي نقص فيتامين A إلى مشاكل الجلد، حيث لاحظ الطبيب جيل جينكينز، أن الجلد الجاف وضعف التئام الجروح وحب الشباب يمكن أن تكون إشارات إلى أنك تفتقر إلى نظام غذائي متوازن.

 

وأضاف: "فيتامين A ضروري للمساعدة في استقلاب الحديد والحفاظ على الأغشية المخاطية الصحية والجلد والرؤية ووظيفة المناعة وتخصص الخلايا.

 

وبدون إمدادات كافية، لا يمكن أن تظهر فقط مشاكل الجلد، ولكن قد تبدأ علامات التحذير الأخرى في الظهور".


وتشمل المؤشرات المحتملة الأخرى لنظام غذائي يفتقر إلى فيتامين A ما يلي:

• تساقط الشعر.
• تأخر النمو.


وأوضح جينكينز أن هناك نوعين مختلفين من فيتامين A يجب أن تكون على دراية بهما. أحدهما الموجود في اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجات الألبان.

 

ويوجد الشكل الآخر لفيتامين A (بروفيتامين A) في: الفواكه والخضروات والمنتجات النباتية الأخرى على شكل كاروتينات.


وفيما يلي بعض الأطعمة الغنية بفيتامين A:
• بطاطا حلوة.
• يقطين.
• جزر.
• صفار البيض.
• كرنب.
• لحم كبد البقر.
• بقدونس.
• جبنة الشيدر.


وقالت NHS: "يجب أن تكون قادرا على الحصول على كل فيتامين A الذي تحتاجه من خلال تناول نظام غذائي متنوع ومتوازن".


ومع ذلك، قد يكون من الصعب الالتزام بنظام غذائي صحي في معظم الأوقات.

 

 

المصدر : روسيا اليوم

 

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