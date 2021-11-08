علامات تخبركِ أن طفلك الرضيع مريض

الوكيل الإخباري - مرض الأطفال جزء مهم من تطور الجهاز المناعي لديهم، ولكن يجب أن تتدخلي بالعلاج حتى لا تصبح الأمور أسوأ وتتعرض صحة صغيرك للخطر، ولكن تبقى المشكلة في اكتشاف مرض الطفل، لا سيما الأطفال الرضع الذين لا يستطيعون التعبير عمّا يشعرون به. لكن هناك علامات تدل على مرض الطفل الرضيع، عند ملاحظتها على طفلك عليكِ التوجه إلى الطبيب لفحصه والحصول على العلاج المناسب له. تابعي القراءة لتتعرفي إلى العلامات التي تدل على أن طفلك الرضيع مريض.

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1- ارتفاع درجة حرارة الطفل

ارتفاع درجة حرارة الطفل يعني أن جسمه يقاوم مشكلة ما، لذا فهي من العلامات التي لا يجب تجاهلها أبداً، خاصة إذا صاحبها أعراض أخرى مثل الطفح الجلدي، صعوبة التنفس، تصلب الرقبة، القيء، الإسهال، عدم تقبل الطعام، النوم الزائد، صعوبة الاستجابة.



2- القيء

بعض الأطفال يتقيئون مرة أو اثنتين في اليوم، ولكن زيادة القيء عن المعدل الطبيعي، أو أن يكون مصحوباً بإفرازات خضراء أو حمراء، هي أعراض تستدعي الفحص الطبي للاطمئنان على طفلك.



3- الإسهال

إذا لاحظتِ أن طفلك مصاب بالإسهال، وأن الإسهال مصحوباً بدم في البراز، فيجب استشارة الطبيب في أسرع وقت.



4- الجفاف

إصابة الطفل بالجفاف دليل على معاناته من أمر أكثر خطورة، مثل الحمى، وللإصابة بالجفاف أعراض، هي:

- جفاف الفم.

- الحفاضات الجافة.

- عدم ذرف الدموع أثناء البكاء.

- فتحة الرأس تكون غائرة أكثر من المعتاد.



5- الطفح الجلدي

إذا لاحظتِ طفحاً جلدياً منتشراً على مساحة كبيرة من جلد طفلك، خاصة في منطقة الوجه،فيجب استشارة الطبيب، لا سيما إن صاحب الطفح الجلدي ارتفاع درجة الحرارة أو تورّم أو نزيف.



6- احمرار أو نزيف السرة أو العضو التناسلي

تحول سرة لطفل أو عضوه التناسلي للون الأحمر، أو حدوث نزيف بأي من هاتين المنطقتين، يستدعي الذهاب إلى المستشفى فوراً، فقد يكون طفلك مصاباً بعدوى.



7- صعوبة التنفس

إذا لاحظتِ أن طفلك يتنفس بصعوبة، أو يتنفس بمعدل أسرع من المعتاد، أو تحولت شفتاه للون الأزرق، عليكِ التوجه فوراً إلى قسم الطوارئ بأقرب مستشفى.



8- أعراض التهابات الجهاز التنفسي الفيروسي

وتشمل سيلان الأنف، والحمى، وضعف الشهية، والسعال، وهي أعراض شائعة بين الرضع، وتستمر لأسبوعين أو ثلاثة ثم تختفي، ولكن إذا استمرت الإعراض لفترة أطول، أو ازدادت حدتها، تكون علامة على ضرورة التدخل الطبي لمعرفة مدى خطورة الأمر.

المصدر- نواعم

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