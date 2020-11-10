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الثلاثاء، 10-11-2020 01:36 م

علامات تخبرك بعدم تناول ما يكفي من الغذاء

أسباب_الجوع_المستمر_أثناء_الحمل


الوكيل الإخباري _ يسعى الكثير من الاشخاص للحصول على جسم مثالي من خلال اتباع حميات غذائية قاسية بهدف خسارة الوزن الزائد بشكل سريع، إلا أن ذلك قد يؤدي إلى الإصابة بعدد من الأضرار الصحية الناتجة عن عدم حصول الجسم على ما يكفيه من الغذاء، اليك ابرز العلامات الجسدية التي تشير إلى عدم حصول الجسم على ما يكفي من الغذاء:

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1- تساقط الشعر

2- اضطرابات النوم

3- الشعور الدائم بالبرودة

4- الإمساك

5- القلق

المصدر : الكونسلتو 

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