السبت 26-12-2020
الوكيل الاخباري

%9.44 نسبة فحوصات كورونا الايجابية اليوم

اعتداء على ديوان عشيرة بعمان

إنخفاض كبير بعدد اصابات كورونا بالاردن

الحكومة تعلن عن قرارات واجراءات جديدة

الارصاد تحذر من طقس الاحد

الارصاد : أجواء أشد برودة

خبير يرجح رفع أسعار المحروقات 3 قروش للتر

صورة الملك تجتاح مواقع التواصل - شاهد

الفطر السام يتسبب بكارثة في جرش

الحاج عبد الرحيم محمود يوسف في ذمة الله

السبت، 26-12-2020 04:25 م

علامات تدل على أنكم لا تأكلون الدهون الصحية

Doc-P-778301-637445633136408226


الوكيل الاخباري- من المفيد جداً تزويد الجسم بالدهون الصحية لأن هذا يعزز قدرته على امتصاص الفيتامينات والعناصر الغذائية المختلفة وخصوصاً A وD وE وK.

وفي حال عدم فعل هذا من الممكن أن تظهر بعض العلامات على الجسم ومنها الشعور بالتعب الذي ينتج أيضاً عن سوء امتصاص الجسم لبعض الفيتامينات وخصوصاً A وD وEوK.

وقد ينتج عن هذا أيضاً تراجع قوة جهاز المناعة وإن كان يتم تناول الكثير من الخضار والفواكه. ومن أعراض نقص الدهون أيضاً حدوث المشاكل الجلدية ومنها جفاف البشرة وتقشرها والتهابها.

كذلك يمكن لمشاكل الشعر أن تدل على ذلك. وفي هذه الحالة يجب تناول الاطعمة التي تحتوي على أحماض أوميغا 3 مثل الجوز والسمك.

ومن الممكن أن ينتج عن نقص الدهون الصحية خلل هرموني يسبب لدى النساء عدم انتظام الدورة الشهرية. ويمكن أن يؤدي إلى هذا النقص في الفيتامين D وB12 والسيلينيوم. ولمنع هذا من المهم تناول زيت جوز الهند وزيت الخردل وزيت الزيتون والأفوكادو والسمك وخصوصاً السلمون والماكريل والتونة فضلا عن المكسرات النيئة.

اضافة اعلان
 

المصدر: لبنان 24



 




 

 


 

إقرأ ايضا
0a191f98-9cbd-41eb-bdd0-f1ab52e82418

الإفراط في شرب الشاي يؤدي الى نتائج سيئة

winter-depression-sad-woman-seasonal-affective-disorder-1068x713_888556_original

هل تعانون من كآبة الشتاء؟ هذه الأطعمة تنقذكم

d-lahamag-689-لايف-ستايل-ما-علاقة-انقطاع-التنفس-أثنا-النوم-بألزهايمر-

ما علاقة انقطاع التنفس أثناء النوم بالزهايمر؟

getty_901096798_200013332000928080_415454

3 خطوات خلال 60 ثانية تمنح بطنا مسطحا وظهرا سليما

image-37-1200x675

وصفات منزلية فعالة لتطهير الفم بدلًا من الأدوية

5fe5f9634c59b750b53c4fc2

كيف تقوي جهازك المناعي في أسرع وقت وتصونه على المدى الطويل!

أخبار متعلقة
dietary_fat-omega

علامات شائعة تدل على عدم تناولك للدهون الصحية!

78-135142-heart-rate-diseases_700x400

أطعمة غذائية لتنظيم ضربات القلب والحماية من الأمراض!

Doc-P-770047-637421463625859318

هذه الحمية الغذائية تساعد على خسارة الوزن وحرق الدهون