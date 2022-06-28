الثلاثاء 28-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

جمعية وكلاء السياحة: حادثة العقبة لم تؤثر على حجوزات الفنادق

الأمن: الإنتهاء من جمع الأدلة والآثار والعينات بموقع حادثة العقبة

الأمن: 25 من مصابينا في حادث العقبة غادروا المستشفى

الملك يترأس اجتماعا في إدارة الأزمات حول حادثة تسرب الغاز في العقبة

حافلات النقل العام تنفي مشاركتها في إضراب دعا إليه سائقي العمومي

الصفدي يشكر الدول التي أعلنت تضامنها مع الأردن

مواطن يصيب عامل بالرصاص خلال ملاحقة الكلاب الضالة في المفرق

ما حكم قص الشعر والظفر لمُريد الأضحية؟.. الإفتاء توضح

الصفدي ينقل رسالة من الملك إلى أمير قطر

ولي العهد يصل إلى موقع حادث تسرب الغاز في ميناء العقبة

الثلاثاء، 28-06-2022 03:55 م

علامات تدل على أن التوتر يؤثر على أسنانك

9-1-800x549


الوكيل الإخباري - هل تعلم أن التوتر يمكن أن يكون له تأثير سلبي على صحة الفم والأسنان ؟.. يمكن أن تكشف صحة الفم عن شدة مستويات من التوتر والقلق والمزاج ووجود عادات الأكل المزمنة، وفقًا للأبحاث، فإن الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية شديدة هم أكثر عرضة بفقدان أسنانهم بمقدار 2.8 مرة مقارنةً بعموم الناس، بحسب موقع "HEALTH".

اضافة اعلان

1. الإجهاد يزيد خطر الإصابة بأمراض اللثة
 
قد يؤدي التوتر إلى استنفاد جهاز المناعة لديك، وهذا يسمح للبكتيريا الضارة الموجودة في فمك بمهاجمة اللثة، مما قد يؤدي إلى التهاب اللثة.
على الرغم من سهولة التحكم في عدوى الفم هذه في البداية، إلا أنه إذا بقيت دون علاج لفترة من الوقت، فقد تؤدي إلى حالات صحية خطيرة في الفم.
لذلك ، أثناء تعرضك للإجهاد، من الضروري أن تعتني بلثتك بشكل أكبر اغسل أسنانك بالخيط بانتظام وحافظ على روتين نظافة أسنانك.

 

2. الجز على الأسنان
 
صرير الأسنان هو حالة مرتبطة بالتوتر أو القلق ، وغالبًا ما تحدث أثناء النوم يمكن أن يكون متكررًا وشديدًا، مما يؤدي إلى الصداع وتلف الأسنان والمينا واضطراب الفك وغيرها من مشاكل صحة الفم.
ومن المحتمل أنك قد لا تكون على دراية بأنك تطحن أسنانك أثناء النوم ، ومع ذلك، إذا لاحظت أسنانًا متكسرة أو مفكوكة أو حساسية الأسنان أو فجوات اللسان أو الأطراف المسطحة أو الحواف الحادة ، فقد ترغب في استشارة طبيب أسنانك للحصول على الرعاية.

 

3. جفاف الفم
 
غالبًا ما يؤدي التوتر والقلق والاكتئاب إلى انخفاض إنتاج اللعاب في الفم نظرًا لأن خط الدفاع الأول لفمك ضد البكتيريا هو اللعاب، فبدون ذلك ، تزداد مخاطر الإصابة بتسوس الأسنان وأمراض اللثة والتهاب الفم.
اشرب الكثير من الماء واستخدم غسول الفم لمعالجة حالة الفم إذا كنت تعاني من جفاف الفم لفترات طويلة ، فاستشر طبيب الأسنان لمعرفة الأسباب والحلول والإجراءات الوقائية.

 

4. تقرحات الفم
 
غالبًا ما تظهر تقرحات الفم في أوقات التوتر عندما تكون قدرة الجسم على مقاومة الأمراض والالتهابات ضعيفة، و يمكن أن تكون هذه مؤلمة للغاية، وقد تتراكم لدرجة يصعب عليك فيها التحدث ومضغ الطعام.

 

اليوم السابع 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
تقليل-غثيان-الحمل

طرق للتغلب على غثيان شهور الحمل الأولى

135198-نصائح-لعلاج-النسيان-منها-جعل-ذهنك-نشط

نصائح لعلاج النسيان

زيت-جنين-القمح-للوجه-تجربتي

فوائد زيت جنين القمح العامة للجسم

900x450_uploads,2022,06,28,a1c517ed38

مواد غذائية تتحول إلى سموم عند تسخينها في الميكروويف

1-825x510-1_797226_highres

تمارين لتنشيط الدورة الدموية

117051

كيفية حساب كتلة الجسم والوزن المثالي

أخبار متعلقة
new_207280_600_soc

نصائح للحفاظ على الاحبال الصوتية

5afbbe34f0fe9

دراسة : تنظيف الأسنان عامل مهم لإطالة العمر

QNA_VIRTUAL EXERCICES_19-06-2022

تمارين الواقع الافتراضي تحسن الصحة النفسية

295c8db25c106bf7db4e258d38c2029a

أسنان صفراء .. 5 علاجات منزلية فعالة وسهلة لجعلها بيضاء

لثة

نزيف اللثة المتكرر.. جرس إنذار بمرض خطير

62664b19aa2bf

دراسة..نصف البشر يعانون من الصداع