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الإثنين، 06-12-2021 03:32 م

علامات تدل على الصحة الجيدة

الصحة الجيدة


الوكيل الإخباري - لا شك في أن المقولة الشهيرة "الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى" صحيحة 100% عند الكثيرين، لكن قلة من الناس يدرك أهمية الصحة إلا عندما يصاب بمرض ما.

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وقد فرضت جائحة كورونا على العالم، تغييراً جذرياً في أولويات الحياة بحيث باتت الصحة تتصدر أولوية كل إنسان يسعى لدرء خطر هذا المرض الذي أودى بحياة الملايين منذ عامين إلى اليوم.

لتحديد الحالة الصحية الجيدة للإنسان، حددَ الأطباء 6 علامات مميزة تساعد في التحقق من هذا الأمر في المنزل دون الحاجة لمراجعة الطبيب وإجراء التحاليل والفحوص اللازمة

 

1- الشعر القوي: الذي يشير لحالة نفسية هادئة وتغذية صحية سليمة، وعكس هذا يشير إلى ضعف مناعة الجسم، والحاجة لتناول الفيتامينات.

2 - الكثافة العالية للأظافر وخلوها من البقع البيضاء: فظهور بقع على الأظافر أي كان لونها، يدل على وجود خلل في النشاط الطبيعي للجسم.

3 - خلو الفم واللثة من الإلتهابات: زيادة حساسية الأسنان قد تكون لها علاقة بأمراض القلب، والرائحة الكريهة من تجويف الفم تنتج عن خلل في عمل الجهاز الهضمي.
4 - البراز ولونه: وعدم وجود حالات إمساك أو إسهال.
5 - النوم لفترة كافية: فقلة النوم المنتظمة تزيد من خطر الإصابة بالنوع الثاني من السكري، والسمنة وأمراض القلب، كما أن قلة النوم تجعل الشخص وسيء المزاج وعصبي وعرضة للإصابة بالأمراض المعدية.
6 - الدعم الإجتماعي: إذ أثبتت دراسات عدة في مجال علم النفس، أنه كلما كان للشخص علاقات اجتماعية واسعة، كلما كان أقل عرضة للإصابة بأمراض نفسية.

 

المصدر - هي

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