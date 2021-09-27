علامات تشير إلى الإفراط في استخدام غسول البشرة

الوكيل الإخباري - غسول البشرة مهم وأساسي في روتين مختلف أنواع البشرة، من الجافة والدهنية إلى الحساسة، بالطبع مع الأخذ في الاعتبار استخدام النوع المناسب.





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وعلى الرغم من أهميته وفوائده، فإن الإفراط في استخدام غسول البشرة ليس أمراً جيداً، ويمكن أن يسبب مشاكل، وفي ما يلي نوضح علامات تشير للإفراط في استخدام غسول البشرة:



1 - جفاف أو دهنية شديدة في البشرة:

الإفراط في استخدام الغسول يمكن أن يؤدي لتفاقم حالة بشرتك، خاصة إذا كنتِ تستخدمين نوعاً غير مناسب لبشرتك، مثل نوع مرطب، فيزيد دهنية بشرتك، أو آخر يخفف الدهون في بشرتك الجافة فيفاقمها.

2- البهتان:

على الرغم من أن الغسول مهمته تنظيف البشرة جيداً، فإن الإفراط في استخدامه يمكن أن يساهم في تراكم الشوائب على الجلد، وجعله باهتاً وجافاً.



3- قسوة ملمس البشرة:

ملاحظة قسوة ملمس البشرة نفسه أو أنه مشدود أكثر بشكل سلبي، تعد من علامات الإفراط في استخدام الغسول أو استخدام نوع غير مناسب، وتلك العلامة تشير إلى تضرر حاجز الجلد الطبيعي.

لذا احرصي على عدم الإفراط في استخدام أي من منتجات البشرة مهما كانت مفيدة، وتعد بنتائج رائعة، مع الحرص على استخدام الأنواع المناسبة.

المصدر - زهرة الخليج

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