الإثنين 27-09-2021
الوكيل الاخباري

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

إصابة ولي العهد بفيروس كورونا

الاتحاد الدولي لصون الطبيعة يطلق نشاطات مشروع الصحراء الذكية

الوهادنة عن الوضع الوبائي: يمكن أن نشاهد ارتفاعاً أعلى بالإصابات

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الدرة

قعوار مديرا تنفيذيا لمهرجان جرش عوضا عن سماوي

الصحة: مناقشة مقترح إعطاء جرعة ثالثة من لقاح كورونا الأسبوع الحالي

قرار بحبس موظفتين حكوميتين 5 سنوات

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

عمل الطفيلة تنظم يوما وظيفيا لتوفير 230 فرصة

عاجل

إصابة ولي العهد بفيروس كورونا

الإثنين، 27-09-2021 02:23 م

علامات تشير إلى الإفراط في استخدام غسول البشرة

image (1)


الوكيل الإخباري - غسول البشرة مهم وأساسي في روتين مختلف أنواع البشرة، من الجافة والدهنية إلى الحساسة، بالطبع مع الأخذ في الاعتبار استخدام النوع المناسب.

اضافة اعلان

وعلى الرغم من أهميته وفوائده، فإن الإفراط في استخدام غسول البشرة ليس أمراً جيداً، ويمكن أن يسبب مشاكل، وفي ما يلي نوضح علامات تشير للإفراط في استخدام غسول البشرة:


1 - جفاف أو دهنية شديدة في البشرة:
الإفراط في استخدام الغسول يمكن أن يؤدي لتفاقم حالة بشرتك، خاصة إذا كنتِ تستخدمين نوعاً غير مناسب لبشرتك، مثل نوع مرطب، فيزيد دهنية بشرتك، أو آخر يخفف الدهون في بشرتك الجافة فيفاقمها.

 

2- البهتان:
على الرغم من أن الغسول مهمته تنظيف البشرة جيداً، فإن الإفراط في استخدامه يمكن أن يساهم في تراكم الشوائب على الجلد، وجعله باهتاً وجافاً.


3- قسوة ملمس البشرة:
ملاحظة قسوة ملمس البشرة نفسه أو أنه مشدود أكثر بشكل سلبي، تعد من علامات الإفراط في استخدام الغسول أو استخدام نوع غير مناسب، وتلك العلامة تشير إلى تضرر حاجز الجلد الطبيعي.
لذا احرصي على عدم الإفراط في استخدام أي من منتجات البشرة مهما كانت مفيدة، وتعد بنتائج رائعة، مع الحرص على استخدام الأنواع المناسبة.

 

المصدر - زهرة الخليج 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
6380376-392761075

حليب الأم الملقَّحة ضد كورونا يحمي رضيعها من الإصابة بالفيروس

منتجات-الألبان

باحثون يكشفون تأثيرا غير متوقع لمنتجات الألبان على القلب

lasik-eye-surgery-in-iran-tebtub-11

تعليمات بعد عملية الليزك للعناية بصحة العيون

اكتئاب ما بعد الولادة

كيفية التعامل مع فقدان الشهية بعد الولادة

1446885723_shutterstock_323893403

مشروب طبيعي يساعدك على تجاوز كآبة الخريف

20170525120238238

أعشاب طبيعية أثبتت فوائدها في تعزيز الصحة