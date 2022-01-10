علامات تشير إلى تكون حصوات الكلى

الوكيل الإخباري - تتكون حصوات الكلى نتيجة تجمع الأملاح والمعادن داخل الكلى، وبدلاً من انتقالها عبر المسالك البولية وخروجها مع البول، تبدأ هذه الأملاح في التبلور لتشكل حصوات في الكلى تسبب مضاعفات.

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تؤدي حصوات الكلى إلى ألم مُبرح ومعاناة شديدة، ومع ذلك يمكن منع تكونها إذا لوحظت بسرعة، وتم التعرف على الأعراض التالية مبكراً:





آلام المعدة

تبدأ عادةً آلام المعدة أو الظهر الشديدةً، عندما تنتقل الحصوة إلى الحالب، مما يتسبب في حدوث انسداد وضغط على الكلى. ويمكن أن يبدأ الألم بشكل مفاجئ ويختلف في شدته أو موقعه، ويأتي على شكل موجات قد تستمر لدقائق ويؤثر على الظهر أيضاً.



ألم أثناء التبول

بمجرد أن تصل الحصاة إلى نقطة عبور المثانة والحالب، تبدأ في التسبب في ألم أثناء التبول، وغالباً ما يكون هذا الألم حاداً وحارقاً أحياناً، ويتم الخلط بين هذا الألم والتهاب المسالك البولية.



دم في البول

يمكن أن يكون الدم الوردي أو البني أو الأحمر في البول علامة أخرى على وجود حصوات الكلى، ويمكن أن تكون خلايا الدم في بعض الأحيان صغيرة جداً بحيث لا يمكنك ملاحظتها في البول، ويجب رصدها بالتحاليل.



بول عكر وكريه الرائحة

إذا كانت رائحة البول كريهة، فقد تكون علامة على وجود عدوى في الكلى أو المسالك البولية أو وجود صديد في البول.

الغثيان أو القيء

للكلى والجهاز الهضمي بعض الوصلات العصبية المشتركة، والتي يمكن عندما تهتاج تسبب حصوات الكلى، مما يسبب الغثيان.



الحمى أو القشعريرة

تعد الحمى أو القشعريرة علامة على وجود عدوى في الكلى أو المسالك البولية، ولذلك يجب الاتصال بالطبيب فوراً.

زهرة الخليج