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الثلاثاء، 04-01-2022 10:35 ص

علامات تعرف بها وجود نزيف داخلي في جسمك

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الوكيل الاخباري– النزيف الداخلي من أخطر ما يمكن أن يتعرض له الإنسان، وله بعض العلامات التي يمكن أن يعرف بها.

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ووفقا لموقع كونسلتو فإن النزيف في أماكن مختلفة من الجسم، يمكن أن ينتج عن الكسور أو الاضرابات التي يصاب بها الدم.

لكن بعض العلامات التي يمكن أن يعتبرها كثيرون عادية، ربما تكون دلالة على وجود نزيف داخلي في الجسم.

ومن هذه العلامات ضيق التنفس، حيث يمكن أن يكون علامة على وجود نزيف داخلي في أي جزء من الجسم، بسبب فقدان كمية كبيرة من الدم المحمل بخلايا الدم الحمراء التي تحمل الأكسجين إلى الأنسجة، وبالتالي فإن نقص الأكسجين يمكن أن يسبب صعوبة في التنفس.

ومنها أيضا تنميل اليدين والقدمين، لأن النزيف الداخلي عندما يحدث، يصحبه فقدان في بعض كميات الدم الموجودة في الجسم، وبالتالي يمكن أن يحدث تنميل في اليدين والقدمين، بسبب عدم وصول الأكسجين الموجود بالدم إلى اليدين أو القدمين.

كذلك من هذه العلامات التعرق، حيث يسبب النزيف الداخلي في الجسم تغيرا في درجة حرارته، وبالتالي يحدث التعرق الذي لا يجد له صاحبه سبب واضح، لكنه لا يعلم أن النزيف الداخلي يمكن أن يكون احد اسبابه.

أيضا الشعور بالدوخة، هو أحد تلك العلامات، لأن النزيف الداخلي الذي يتسبب في فقدان دفعة من الدم كبيرة، يصيب صاحبه بدوار لا يعرف له سببا.

ومنها وجود كدمات في أنحاء متفرقة من الجسم دون سبب واضح، حيث تشير الكدمات في بعض الأحيان إلى مكان حدوث النزيف.


 

 

المصدر : سبوتنك

 

 

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