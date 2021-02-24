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الأربعاء، 24-02-2021 12:43 م

علامات تكشف أن طفلك يعاني من اضطراب القلق!

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الوكيل الاخباري - من الممكن أن يعاني طفلك اضطراب القلق الشديد دون أن تعلم بذلك. ولهذا يتعين عليك أن تراقب بعض الأعراض التي تظهر لديه جيداً.

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وفي هذا السياق، أشارت دراسة أُجريت في قسم علم النفس في National Children’s Medical Center في واشنطن إلى أن بعض مشاكل النوم لدى الأطفال والمراهقين ترتبط بشعورهم بالقلق الشديد. ووجد الباحثون أن اضطرابات النوم لدى الصغار ترتبط فعلاً بمشكلة القلق وأن على الأهل الانتباه إلى ذلك.


كذلك وجدت دراسة أخرى أُجريت في جامعة ولاية سان دييغو في الولايات المتحدة الأميركية بالتعاون مع جامعة جورجيا أن استخدام الطفل المكثّف للأجهزة الإلكترونية قد يعني أيضاً المعاناة من القلق. ولهذا نبّه الباحثون إلى أن على الأهل وأولادهم عدم تصفّح الشاشات الذكية لأكثر من ساعة يومياً، إذ وجدوا أن المبالغة في ذلك يمكن أن تؤدي إلى المعاناة من بعض المشاكل الانفعالية. ولهذا رأوا أنه يجب دعوة الطفل دائماً إلى القيام بنشاطات بدنية.

 

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