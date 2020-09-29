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الثلاثاء، 29-09-2020 02:59 م

علامات تكشف إفراطك في شرب القهوة

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الوكيل الإخباري _ تعد القهوة من المشروبات المنبهة التي يفضلها الكثير من الاشخاص ، الا انه يجب الحرص على استهلاكها بكميات معتدلة، وذلك لان الإفراط فيها يجعلها مشروبًا ضارًا على الصحة العامة ، اليك ابرز العلامات التي تكشف الإفراط في تناول القهوة : 

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تسارع ضربات القلب
يؤدي الإفراط في تناول القهوة إلى تسارع ضربات القلب، لأن الكافيين يتسبب في ارتفاع ضغط الدم، ومع زيادة تدفق الدماء المؤكسجة بالأوعية الدموية، ترتفع فرص الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

مشاكل الجهاز الهضمي

استهلاك القهوة بكميات كبيرة له تأثيرات سلبية على صحة الجهاز الهضمي، نظرًا لمحتواها العالي من المواد المهيجة للأمعاء، مثل مادة الكافيين، والتي تتسبب أيضًا في الإصابة بالإمساك، لأنها تمتص السوائل من المعدة وتجعل البراز أكثر صلابة، فيصعب تمريره إلى فتحة الشرج.

الشعور بالقلق

دائمًا ما يشعر مدمنو القهوة بالقلق بشكل دائم، لأن الإفراط فيها يؤدي إلى ارتفاع مستويات الأدرينالين والكوريتزول بالجسم، ومع قلة النوم الذي يسببه الكافيين، يزداد الشعور بالتوتر.

كثرة التبول

تناول أكثر من فنجانين من القهوة يوميًا قد يزيد من عدد مرات استخدامك للمرحاض، لأن مادة الكافيين من المواد المدرة للبول، وإذا لم يتم تعويض السوائل المفقود بشرب كميات وفيرة من الماء، قد يؤدي ذلك إلى الإصابة بالجفاف والإضرار بصحة الكلى.

صعوبة النوم

يواجه البعض صعوبة في النوم ليلًا، وقد يكون السبب هو تناول القهوة بكميات كبيرة، لأن مادة الكافيين المتوفرة بها تتسبب في الشعور بالأرق وتحفز الشخص على السهر ليلًا لساعات متأخرة.

المصدر : نمط الحياة

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