علامات تكشف اصابتك بمرض القولون العصبي

الوكيل الإخباري- هل تعاني من آلام القولون منذ فترة طويلة، ولا تعرف كيفية التخلص منها؟



نشرت وزارة الصحة والسكان المصرية، بتغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، مجموعة من المأكولات التي يجب الابتعاد عنها تمامًا للأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة.

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ما أبرزها؟



الأطعمة المقلية

الأطعمة المُصنّعة



الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البروتين





وأوضحت وزارة الصحة السعودية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن متلازمة القولون العصبي عبارة عن اضطراب شائع يؤثر على الأمعاء الغليظة، وهي حالة مزمنة، وتتطلب اتباع أسلوب حياة معين.



ومن بين أعراضها:

آلام أو تقلصات في المعدة

الانتفاخ

الإسهال

الإمساك

تغيّر في طبيعة البراز

التعب و الإجهاد

الشعور بالغثيان

آلام الظهر

مشاكل التبول، مثل كثرة التبول، والرغبة

سي ان ان