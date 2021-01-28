علامات تكشف وجود العث المسبب للمرض في فراشك!

الوكيل الاخباري - تعتبر مشكلة عث الفراش من المشاكل الشائعة ومن الممكن معالجتها عن طريق التهوئة وإدخال أشعة الشمس إلى غرفة النوم واتباع طرق التنظيف والتعقيم الصحيحة. ومن الممكن اكتشاف حدوث المشكلة من خلال بعض الإشارات، منها:

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- ظهور بقع حمراء مع الحكة على الجلد في مناطق الجسم المختلفة وخصوصاً الوجه والذراعين والفخذين والصدر أو الظهر. وينتج هذا عن عضات هذه الحشرات. وللتأكد من وجود العث يجب النظر إلى الآثار. وفي هذه الحالة يجب أن تكون على شكل خط مستقيم أو متعرج متصل.



- من الممكن أن يتم كشف وجود العث أيضاً عن طريق صدور رائحة تعفن عن الفراش. ويعود هذا إلى أن هذه الحشرات تتسم بغدد تعمل على إطلاق مواد كيميائية تسمى الفيرومونات تسبب الرائحة الكريهة إذا توفرت بكمية كبيرة.

وفي هذه الحالة لا بد من المسارعة إلى تعريض الفراش لأشعة الشمس والهواء لساعات عدة لأن العث يمكن أن يسبب مع مرور الوقت الإصابة بالأمراض.

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