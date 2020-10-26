الإثنين 26-10-2020
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الإثنين، 26-10-2020 04:33 م

علامات تنذرك بنقص اليود في الجسم

أين_يوجد_عنصر_اليود_في_الطعام


الوكيل الإخباري _ يعد اليود من العناصر الاساسية لهرمونات الغدة الدرقية، التي تلعب دورا أساسيا في نمو الإنسان والتمثيل الغذائي وتطور الدماغ،  حيث يؤدي نقص هذا العنصر في الجسم إلى أمراض الغدة الدرقية وتشوهات ناتجة عن خلل في عملها ، وهناك عدة امور تنذرك بنقص اليود في الجسم ، ابرزها : 

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مشكلات في الشعر والجلد

 

زيادة مفاجئة في الوزن

 

الشعور بالبرد دائما

 

التعب المزمن

 

الإمساك

 

تورم في الرقبة

 

تعب وضعف عام

 

المصدر : الامارات نيوز 

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