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الأحد، 31-01-2021 02:04 م

علامات تنذر بحدوث نوبة قلبية

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الوكيل الاخباري - غالبا ما تكون النوبة القلبية مصحوبة بعدد من الأعراض المتعارف عليها، من بينها الألم والدوخة وزيادة التعرق وضيق التنفس والغثيان وحتى السعال.

رصد مجموعة من أطباء مستشفى هاريس الإقليمي، علامات غالبا ما يتجاهلها الناس كأعراض محتملة لنوبة قلبية.

وقال الأطباء "إذا كنت تعاني من ألم في الرقبة أو الفك لا علاقة له بإصابة معينة، أو ألم في البطن، فقد يخبرك جسمك عن مشاكل القلب".

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وشدد الخبراء على ضرورة الجلوس وتناول 300 ميليغرام من الأسبرين في حالة ظهور هذه العلامات بالإضافة إلى استدعاء سيارة إسعاف.


وحذرت هيئة الصحة الوطنية البريطانية من أنه "في بعض الحالات، قد لا يكون ألم الصدر موجودا على الإطلاق، خاصة عند النساء وكبار السن ومرضى السكري".


النوبة القلبية هي أحد أعراض مرض الشريان التاجي، حيث تعيق الترسبات الدهنية تدفق الدم داخل الأوعية الدموية. لتقليل خطر الإصابة بنوبة قلبية، يجب تضمين المزيد من الخضار والفواكه في نظامك الغذائي وممارسة الرياضة.

 

سبوتنيك

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