علامات جسدية تشير إلى نقص الفيتامينات

الوكيل الإخباري - يؤثر نقص المعادن الأساسية والفيتامينات بشكل كبير على الصحة الجسدية والعقلية بطرق كثيرة، ويؤدي ذلك إلى الإصابة بالعديد من الأمراض، ويمكن أن تتفاقم هذه المشاكل وتسبب إجهاد عام للجسم.

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ويؤدي تعرض الجسم لإجهاد مطول إلى الاستمرار في إفراز هرمونات الأدرينالين والكورتيزول في مجرى الدم لمكافحة الإجهاد، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تعطيل نظام الاستجابة للإجهاد العصبي الخاص بالجسم، والذي يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بمتلازمة التعب الكظرية، وهذا يمكن أن يؤدي إلى ضعف جهاز المناعة، والضعف العام، والصداع، وفقدان الشعر غير المبرر.



ويمكن أن يؤثر الإجهاد المفرط على أنظمة التمثيل الغذائي، والهرمونات، والجهاز التناسلي، والجهاز الهضمي، وأنظمة الجسم الأخرى.



علامات تدل على معاناة الجسم من نقص الفيتامينات :



1- الإرهاق

الإرهاق من العلامات الشائعة والمبكرة على نقص الفيتامينات وبعض العناصر الغذائية، وخاصة نقص الحديد وفيتامين B12 والمغنيسيوم ويعد الإرهاق هو أول أعراض الجفاف، لذا تأكد من إعطاء جسمك الكثير من الماء.



2- التعب

يلعب الحديد دور كبير في صحتك العامة، خاصة بالنسبة للنساء الحوامل أو في فترة الحيض، لأن الحديد عنصر أساسي في خلايا الدم الحمراء التي تنقل الأكسجين إلى جميع أنسجة الجسم، وعدم كفاية تناول الحديد يحرم العضلات والأعضاء والدماغ من الأكسجين وقد يؤدي إلى فقر الدم والإرهاق والضعف وضعف التركيز.

3- الأوجاع والآلام العامة

ألم العضلات الذي غالبا ما يحدث بسبب الشيخوخة الطبيعية أو حتى من الأعراض المرتبطة بالتمارين الرياضية، هو علامة على نقص فيتامين (د) والمغنيسيوم.

وغالبًا ما يرتبط تصلب العضلات وضيقها وتشنجها بانخفاض المغنيسيوم، في حين يرتبط ضعف العضلات وآلام العضلات وآلام العظام بمستويات منخفضة من فيتامين د" .



4- التغييرات في ملمس الشعر

يمكن أن يكون التغيير في جودة وملمس الشعر علامة على عدم الحصول على ما يكفي من حمض الفوليك و / أو B12 و B6 و / أو الحديد، وتساعد هذه العناصر الغذائية في دعم إمداد الدم الصحي الذي يحمل الأكسجين إلى الشعر وفروة الرأس.



5- مشاكل في الرؤية

هناك بعض مشاكل الرؤية التي تدل على أن نظامك الغذائي منخفض في الفيتامينات C و E ، بالإضافة إلى مركبين وهما اللوتين والزياكسانثين‘ فجميعهم يساعدوا عدسة كل عين على تصفية الضوء فوق البنفسجي، كما أنهم يعملوا كنظارات شمسية داخلية لحماية الطبقات العميقة من العين من التلف، ويمكن العثور على هذين المركبين في السبانخ .



6- نزيف اللثة

إذا كنت تعاني من كمية غير نمطية من اللثة الدموية أو التهاب اللثة العدواني، فقد تحتاج إلى زيادة تناولك لفيتامين سي . تناول أطعمة مثل البروكلي، والكانتيلوب، والقرنبيط، واللفت، والكيوي، والبابايا، والفراولة.



7- ألم الفك

يشير الشعور بألم في الفك أو نقر أو صعوبة في المضغ إلى نقص المغنيسيوم والكالسيوم في الجسم، وتشمل الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم الخضروات الورقية الداكنة مثل السبانخ أو الكرنب أو الكرنب أو السلق.

8- الإحساس بوخز في الأصابع

إذا اقترنت الأحاسيس الوخز بالاكتئاب أو الضعف أو حتى الإرهاق فهذا مؤشر على نقص فيتامين ب 12، المعروف باسم فيتامين الطاقة، الذي يوجد بشكل أساسي في اللحوم ومنتجات الألبان والبيض، لذلك قد يكون أولئك الذين يتبعون نظاما غذائيا نباتيا أكثر عرضة لهذا النوع من النقص.



9- جفاف الجلد أو العيون

إذا لاحظت أن بشرتك جافة، وعينيك أيضا جافة وغير قادرة على إنتاج الدموع، أو تعاني من صعوبة الرؤية في الضوء الخافت فاحذر من نقص فيتامين أ، ويقترح الأطباء إضافة اللحوم ومنتجات الألبان والبيض وكذلك الأطعمة النباتية الحمراء والبرتقالية والخضراء إلى نظامك الغذائي.



10- تشنجات عضلية

إذا كنت تعاني من تقلصات عضلية، إلى جانب التعب أو التنميل والوخز في الذراعين والساقين والقدمين وحول الفم، يعتبر ذلك مؤشرا على حاجة الجسم إلى زيادة تناول الكالسيوم، لذا تأكد من تناول المكملات الغذائية مع الفيتامينات D و K لتحسين امتصاص الكالسيوم وتوزيعه بشكل صحي في جميع أنحاء الجسم.



11- نزيف شديد

عند وجود دم في البول أو البراز أو المعاناة من غزارة في الدورة الشهرية أو نزيف في اللثة أو أنف متكرر بالدم أو الإصابة بكدمات بسهولة، يشير ذلك إلى نقص في فيتامين ك، وتعد أفضل مصادر الغذاء للحصول على فيتامين ك الخضروات الورقية والأسماك والكبد واللحوم والبيض.

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