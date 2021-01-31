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الأحد، 31-01-2021 04:55 م

علامات خارجية تشير إلى أمراض القلب

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الوكيل الاخباري - لا أحد يحب مراقبة حالته الصحية مثل منقبضي النفس. مع أن هذا ضروري. وأحيانا لا يتطلب الأمر إجراء تحاليل وفحوصات معقدة، بل يكفي ملاحظة التغيرات الحاصلة في الوجه والجسم.

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وتشير البروفيسورة أولغا ياكوب، أخصائية أمراض القلب، إلى أن جسم الإنسان وحدة متكاملة، لذلك فإن مشكلات أي عضو في الجسم تظهر في أعضاء وأنظمة الجسم الأخرى. فمثلا عن وجود مشكلة في القلب، يصبح الجلد أكثر شحوبا، وقصور القلب يسبب التعرق المفرط، والتورم يظهر ليس فقط بسبب الكلى، بل وبسبب مشكلة في القلب أيضا، وهكذا.


1- زرقة الأظافر: علامة تشير إلى انخفاض مستوى الأكسجين في الدم. وإذا شملت الزرقة الجلد المحيط بالأظافر، يجب فورا مراجعة أخصائي أمراض القلب. لذلك نلاحظ انتباه طبيب القلب إلى نهايات الأصابع وشحمة الأذن والشفتين وداخل الجفن السفلي. لأنه عند انخفاض مستوى الأكسجين فإن المتضرر الأول تكون الشعيرات الدموية الطرفية.


2- الأورام الجلدية الصفراء (Xanthomas و Xanthelasmas): هي أورام ناعمة غير مؤلمة تشير إلى فشل التمثيل الغذائي للدهون، وأحيانا إلى التمثيل الغذائي للكربوهيدرات، وارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم. هذه الأورام الصفراء تظهر عادة على الجفون وعلى المرفقين. وقد تظهر حتى عند الشباب.


3- قوس الشيخوخة (العمر): قوس من رواسب بيضاء أو صفراء يظهر حول الحافة الخارجية للقرنية. يتكون هذا القوس عادة من الكوليسترول والدهون.


4 - تعجر أصابع اليدين أو القدمين (Nail clubbing) وتشوه الأظافر: وهذه تشير إلى عيوب خلقية أو مكتسبة في القلب ، المتضرر الأكبر منها هي الدورة الدموية الرئوية، أو أمراض الرئة المزمنة ، حيث لا تحصل الأنسجة على كمية الأكسجين اللازمة. وعادة تصاب هذه الأظافر بالفطريات.


وتشير البروفيسورة، إلى أن جميع هذه الأعراض، ليست سببا للتشخيص والعلاج الذاتي، بل هي فقط علامات تشير إلى ضرورة مراجعة الطبيب المختص، الذي يفحص ويشخص السبب ويصف العلاج اللازم.

 

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