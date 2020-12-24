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الخميس، 24-12-2020 12:07 م

علامات شائعة تدل على عدم تناولك للدهون الصحية!

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الوكيل الاخباري - من المفيد جداً تزويد الجسم بالدهون الصحية لأن هذا يعزز قدرته على امتصاص الفيتامينات والعناصر الغذائية المختلفة وخصوصاً A وD وE وK.

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وفي حال عدم فعل هذا من الممكن أن تظهر بعض العلامات على الجسم ومنها الشعور بالتعب الذي ينتج أيضاً عن سوء امتصاص الجسم لبعض الفيتامينات وخصوصاً A وD وEوK.


وقد ينتج عن هذا أيضاً تراجع قوة جهاز المناعة وإن كان يتم تناول الكثير من الخضار والفواكه. ومن أعراض نقص الدهون أيضاً حدوث المشاكل الجلدية ومنها جفاف البشرة والتهابها.


كذلك يمكن أن تدل على ذلك مشاكل الشعر. وفي هذه الحالة يجب تناول الاطعمة التي تحتوي على أحماض أوميغا 3 مثل الجوز والسمك.

ومن الممكن أن ينتج عن نقص الدهون الصحية خلل هرموني يسبب لدى النساء عدم انتظام الدورة الشهرية. ويمكن أن يؤدي إلى هذا النقص في الفيامين D وB12 والسيلينيوم. ولمنع هذا من المهم تناول زيت جوز الهند وزيت الخردل وزيت الزيتون والأفوكادو والسمك وخصوصاً السلمون والماكريل والتونا والمكسرات النيئة.

 

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