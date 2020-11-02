علامات شائعة تسبب تليف الكبد

الوكيل الإخباري _ يعد الكبد من الاعضاء الرئيسية في جسم الإنسان والذي يتمثل في وضائف أساسية كـ إزالة السموم من الجسم ، وإنتاج بلازما الدم ، وتحسين التمثيل الغذائي ، وعادة ما يقوم الكثير من الاشخاص باخطاء شائعة تتسبب في ضرر بصحة الكبد كـ تليف الكبد و تضخمه ، وأبرز تلك العادات :



1- زيادة الوزن

تتراكم الأكياس الدهنية حول الكبد بسبب السمنة، مما يؤدي إلى ما يعرف بالكبد الدهني ، والذي يمكن أن يؤدي غالبًا إلى تليف الكبد أو فشل الكبد.

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2- خلل السكرى ووظائف الكبد

يرفه خطر الإصابة بأمراض الكبد بنسبة 50%، بسبب عدم تنظيم سكر الدم والإصابة بالسكرى وزيادة نسبة الأنسولين في الدم بدرجة عالية، ما يؤثر على وظائف الكبد ويخزن على شكل دهون حوله، ما يسبب أيضًا التهابات الكبد الدهني.



3- الافراط فى تناول الأملاح

تناول العديد من الملح يؤدى إلى زيادة ضغط الدم وتجمع الدهون حول الكبد. واحتباس الماء والسوائل داخل الكبد .وتضخم الكبد عن حجمه الطبيعي.



4- التدخين

التدخين يزيد معدل السموم في الجسم وبطبيعة الحال تتركز وتتراكم داخل الكبد وبالتالي يضر خلايا الكبد.

المصدر : الامارات نيوز

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