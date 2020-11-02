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الإثنين، 02-11-2020 12:42 م

علامات شائعة تسبب تليف الكبد

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الوكيل الإخباري _ يعد الكبد من الاعضاء الرئيسية في جسم الإنسان والذي يتمثل في وضائف أساسية كـ إزالة السموم من الجسم ، وإنتاج بلازما الدم ، وتحسين التمثيل الغذائي ، وعادة ما يقوم الكثير من الاشخاص باخطاء شائعة تتسبب في ضرر بصحة الكبد كـ تليف الكبد و تضخمه ، وأبرز تلك العادات :

1- زيادة الوزن
تتراكم الأكياس الدهنية حول الكبد بسبب السمنة، مما يؤدي إلى ما يعرف بالكبد الدهني ، والذي يمكن أن يؤدي غالبًا إلى تليف الكبد أو فشل الكبد.

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2- خلل السكرى ووظائف الكبد
يرفه خطر الإصابة بأمراض الكبد بنسبة 50%، بسبب عدم تنظيم سكر الدم والإصابة بالسكرى وزيادة نسبة الأنسولين في الدم بدرجة عالية، ما يؤثر على وظائف الكبد ويخزن على شكل دهون حوله، ما يسبب أيضًا التهابات الكبد الدهني.

3- الافراط فى تناول  الأملاح
تناول العديد من الملح  يؤدى إلى زيادة ضغط الدم وتجمع الدهون حول الكبد. واحتباس الماء والسوائل داخل الكبد .وتضخم الكبد عن حجمه الطبيعي.

4- التدخين
التدخين يزيد معدل السموم في الجسم وبطبيعة الحال تتركز وتتراكم داخل الكبد وبالتالي يضر خلايا الكبد.

 

المصدر : الامارات نيوز 

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