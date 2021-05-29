علامات صامتة قد تشير إلى مشكلات في الكبد

الوكيل الإخباري _ يعد الكبد من الاجزاء الاساسية في الجسم والتي تلعب دورا كبيرا في صحة الانسان ، حيث ان هناك ثلاثة أعراض غير واضحة، قد تشير إلى مشكلات في الكبد.

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واشارت العديد من الدراسات الى انه يمكن أن يشير تثدي الرجل " تضخم الثدي عند الرجال" ، إلى وجود مشكلة صحية في الكبد.



حيث قال الدكتور إيجور جورودوكين، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي، : "ينظف الكبد الجسم من سموم مختلفة، ولكن عند وجود مشكلة ما فيه يتراكم هرمون الأستروجين عند الرجال، ما يؤدي إلى ظهور سمات أنثوية عندهم".



كما ان ظهور بقع زرقاء دون سبب، يتطلب مراجعة الطبيب المختص لإجراء الفحص اللازم الكبد ، حيث ينتج الكبد بروتينات مسؤولة عن تخثر الدم، وأي خلل في هذه العملية بسبب مشكلة فيه، ويؤدي إلى ظهور البقع الزرقاء حتى عند التعرض لصدمة خفيفة جدًا.

ويجب ضرورة الانتباه إلى احمرار لون راحة اليد وحول الإبهام، وذلك لان هذه الحالة ترتبط أيضًا بارتفاع مستوى الهرمونات ، ما يؤدي إلى توسع الأوعية الدموية في راحة اليد وحول الإبهام.



المصدر : الكونسلتو

