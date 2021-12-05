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الأحد، 05-12-2021 04:09 م

علامات على الأظافر تنذر بالإصابة بالسرطان

تعجر الاصابع قد يكون علامة على مشاكل في الرئة


الوكيل الإخباري - تظهر على الجسم علامات وأعراض عدة، تنذر بوجود خطب ما أو الإصابة بمرض أو مشكلة صحية تتطلب مراجعة طبية وعلاجاً ناجعاً.

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بعض هذه العلامات قد تظهر على الجزء الخارجي من الجسم، ومنها الأظافر التي ترتبط صحتها بصحة الجسم بشكل أو بآخر. وأي تغير في شكل ولون وصحة هذه الأظافر، قد يكون مؤشراً على مشكلة صحية.

 

الخبيرة التي ظهرت في مقطع فيديو على موقع الصحيفة الأمريكية والتي عرَف عنها الموقع بإسم ميغان، أشارت إلى 6 علامات يجب البحث عنها في الأظافر، يمكن أن تشير لحالات صحية مختلفة قد لا يكون الشخص على علم بوجودها مثل السرطان.

 

الخطوط الداكنة: قالت الخبيرة أن الخطوط الرفيعة والداكنة القادمة من جذر الظفر إلى طرفه، يمكن أن تشير إلى الأوعية الدموية المكسورة أو الصدفية أو حتى الورم الميلانيني.

 

تعجر الأصابع: ويحدث نتيجة تضخم أطراف الأصابع وانحناء الأظافر حول أطراف الأصابع. وتعجر الأصابع هو علامة على انخفاض مستويات الأكسجين في الدم أحياناً، ما قد يشير لمجموعة متنوعة من مشاكل الرئة.

 

خطوط بو: وهي حواف أفقية في الأظافر عبارة عن أخاديد عميقة تمتد على عرض الظفر، وتشكَلأ نتوءات أفقية عبر الظفر. ويشير موقع Healthline  على أن هذه الخطوط يمكن أن تكون ببساطة نتيجة لنتش الأظافر أو الحصول على مانيكير سيئ.

 

المصدر - هي

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