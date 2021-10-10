الأحد 10-10-2021
الوكيل الاخباري

الفراية يقرر استحداث تأشيرة متعددة السفرات لمدة سنة

تحذير أمني من رسائل تحتوي على صرف مبالغ مالية

نمو اقتصاد الأردن 3.2% للربع الثاني من العام الحالي

صرف 38 مليون دينار من خلال بطاقة الأسرة

الفراية: الإرهاب ينبع من ظروف اقتصادية صعبة

البنك المركزي يتجه إلى ترخيص البنوك الرقمية

غرفة التجارة: مخالفة عدم الالتزام بالبروتوكول الصحي لا تراعي الحالة المادية

تحطم طائرة روسية ومصرع 19 من ركابها

المحكمة الإدارية تلغي عزل موظف من وزارة الداخلية

عيد ميلاد سمو الأمير فيصل بن الحسين غدا

الأحد، 10-10-2021 11:43 ص

علامات على ساقيك تدل على أنك تعاني من مرض خطير

Radiating-Leg-Pain-951890062_770x533


الوكيل الاخباري - كثير من الأمراض تظل غير معروفة إلى أن تبدأ في الظهور دفعة واحدة في وقت متأخر، فيصعب علاجها، ولكن مع اكتشافها مبكرا عن طريق ملاحظة بعض العلامات يكون العلاج أسهل وأسرع.

اضافة اعلان


وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم أمر من الخطورة بمكان، حيث غالبًا ما يظل الكوليسترول المرتفع خامدًا حتى يسد الشرايين التي تنقل الدم إلى الأعضاء الحيوية، حسب موقع إكسبريس يو كيه.

لكن الأطباء حددوا علامات يمكن من خلالها معرفة وجود هذا الارتفاع، ومنها خمس علامات تظهر على الساقين.


فوفقا لمعهد القلب والأوعية الدموية الأمريكي "سي آي إس"، فإن هذه العلامات تؤكد وجود ارتفاع في نسبة الكوليسترول يمكنه أن يؤدي إلى انسداد الشرايين، في الساق، وهو أمر خطير، من الممكن أن يؤدي إلى جلطات فيها.


وحدد المعهد هذه العلامات بوجود آلام ناتجة عن تقلصات في الساقين، إضافة إلى ضعف ووهن بهما.


أيضا من العلامات أن يكون نمو الشعر فيهما ليس بالطريقة المعتادة، فقد ينمو ببطئ مع ارتفاع الكوليسترول، إضافة إلى الشعور بضعف النبض فيهما، ووجود برودة في أسفلهما.


ومع وجود تلك العلامات أوصى معهد القلب بضرورة إجراء اختبارات الدم، بوصفها الطريقة الوحيدة لمعرفة وجود هذا الارتفاع من عدمه، مشيرا إلى أن ظهور الأعراض ليس بالضرورة مع الجميع.


وتنصح جمعية الكوليسترول الخيرية في بريطانيا، بضرورة تقليل الدهون المشبعة واستبدالها بدهون غير مشبعة، مثل اللحوم ومنتجات الألبان، وزيت الزيتون والأسماك الزيتية.

 

 

المصدر : سبوتنك

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1L2A1375

فاكهة تخفض مستوى السكر في الدم

pita-bread-processing

طبيبة روسية تكشف حقيقة أسطورة حول آثار تناول الخبز

RFO-1400x919-Paprika-and-Thyme-Steaks-88c35f31-6324-4b69-9058-0d941b017178-0-1400x919

لماذا يعتبر مزيج القهوة مع الحليب والبطاطس مع اللحم خطيرا ؟

مسكن

طبيب روسي يحذر من خطأ فادح عند تناول مسكنات الألم

تدخين

طبيب يحدد الطريقة الأفضل للإقلاع عن التدخين

News-P-390133-636673481008295077

أعراض المرحلة الرابعة من سرطان الثدي

أخبار متعلقة
مرض-التهاب-المفاصل-الروماتويدي

دراسة تكشف عن مشروب يخفف من أعراض التهاب المفاصل

كولسترل

أطعمة تسبب زيادة الكوليسترول

gettyimages-1168380889

5 نصائح لنظام غذائي صحي مفيد للقلب

bigstock-Indian-Gooseberry-142684931_288316_large

الفوائد الصحية لفاكهة أملا

يد

تقنية ترصد ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم من ثنيات اليد

blood

أعراض فرط شحميات الدم ومضاعفاته