علامات عليك الانتباه إليها تدل على الاصابة بهذا المرض

الوكيل الاخباري - تعاني الكثير من الشابات المراهقات من مشكلة الأنوريكسيا وهي عبارة عن سلوك غذائي خاطئ تؤدي إلى النحافة المفرطة وإلى الامتناع غالباً عن تناول الطعام.

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ولا تتمكن معظم الأمهات من اكتشاف معاناة بناتهن من هذه الحالة إلا في حالات قليلة، إليك بعض العلامات لاكتشاف ذلك:



- تصبح مؤشر كتلة جسم الفتاة أقل من المعدل الطبيعي أي 18.5. ويعتبر هذا الدليل الأول على أنها تواجه الأنوريكسيا.



- تصبح شديدة النشاط حيث تقوم بالعديد من المهمات لكي تنسى أولاً الشعور بالحرمان الذي يسببه عدم تناول الطعام وثانياً لكي تخسر المزيد من السعرات الحرارية.



- تحب تحضير الطعام للآخرين فهي تشعر بالاكتفاء والرضى في حال رأت هؤلاء يأكلون من دون أن تفعل هذا بنفسها.



- كذلك تميل الفتاة التي تعاني من الانوريكسيا إلى العزلة وذلك هرباً من نظرات الأشخاص الذين يعيشون في محيطها الاجتماعي ومن تعليقاتهم وأسئلتهم.

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