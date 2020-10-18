الأحد 18-10-2020
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الأحد، 18-10-2020 01:01 م

علامات عليك الانتباه إليها تدل على الاصابة بهذا المرض

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الوكيل الاخباري - تعاني الكثير من الشابات المراهقات من مشكلة الأنوريكسيا وهي عبارة عن سلوك غذائي خاطئ تؤدي إلى النحافة المفرطة وإلى الامتناع غالباً عن تناول الطعام.

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ولا تتمكن معظم الأمهات من اكتشاف معاناة بناتهن من هذه الحالة إلا في حالات قليلة، إليك بعض العلامات لاكتشاف ذلك:


- تصبح مؤشر كتلة جسم الفتاة أقل من المعدل الطبيعي أي 18.5. ويعتبر هذا الدليل الأول على أنها تواجه الأنوريكسيا.


- تصبح شديدة النشاط حيث تقوم بالعديد من المهمات لكي تنسى أولاً الشعور بالحرمان الذي يسببه عدم تناول الطعام وثانياً لكي تخسر المزيد من السعرات الحرارية.

- تحب تحضير الطعام للآخرين فهي تشعر بالاكتفاء والرضى في حال رأت هؤلاء يأكلون من دون أن تفعل هذا بنفسها.


- كذلك تميل الفتاة التي تعاني من الانوريكسيا إلى العزلة وذلك هرباً من نظرات الأشخاص الذين يعيشون في محيطها الاجتماعي ومن تعليقاتهم وأسئلتهم.

 

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