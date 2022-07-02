علامات للإصابة بسكر الدم

الوكيل الإخباري - يصيب ارتفاع سكر الدم الأشخاص الذين لديهم داء السكري، والذين لم يتم تشخيصهم مسبقاً بالسكري. وهناك العديد من العوامل التي تساهم في الإصابة بارتفاع سكر الدم، بما في ذلك اختيارات الطعام والأنشطة البدنية، أو الإصابة بمرض، أو تناول أدوية ليست خاصة بداء السكري أو عدم تناول أدوية كافية لتقليل الجلوكوز، بحسب طبيب الغدد الصماء والسكري حازم البلبيسي.

اضافة اعلان



ويؤكد البلبيسي أهمية معالجة ارتفاع سكر الدم، موضحاً: "من الممكن أن يصبح المرض حاداً إن تُرك دون علاج، ويمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة تتطلب رعاية طارئة، مثل غيبوبة السكري. وعلى المدى البعيد يمكن أن يؤدي ارتفاع سكر الدم المستمر، حتى وإن كان غير حاد إلى مضاعفات تؤثر على العينين والكلى والأعصاب والقلب".



• أعراض ارتفاع سكر الدم:

لا يسبب ارتفاع سكر الدم أعراضاً إلا إذا ارتفعت مؤشرات الجلوكوز ارتفاعاً كبيراً بما يفوق 200 ميلليجرام لكل ديسيلتر (ملجم/ديسلتر) أو 11 ميلليمول لكل لتر (مليمول/لتر). وتتطور أعراض ارتفاع سكر الدم ببطء على مدى عدة أيام أو أسابيع. وكلما بقيت معدلات سكر الدم مرتفعة، صارت الأعراض أكثر خطورة.



• علامات وأعراض مبكرة لارتفاع سكر الدم:

يمكن أن يساعدك التعرف المبكر على أعراض ارتفاع سكر الدم في علاج الحالة على الفور. راقبي: التبول المتكرر، العطش الزائد، عدم وضوح الرؤية، التعب، والصداع.



• علامات وأعراض لاحقة لارتفاع سكر الدم:

إن لم يتم علاج ارتفاع سكر الدم، فمن الممكن أن يتسبب في تكوين أحماض سامّة (كيتونات) في الدم والبول (حماض كيتوني). ومن ضمن العلامات والأعراض ما يلي: رائحة تشبه الفاكهة في النَفَس، الغثيان والقيء، ضيق التنفس، جفاف الفم، الضعف، التشوش، الغيبوبة، وألم في البطن.

زهرة الخليج