علامات مبكرة لاضطراب صحي مقلق عند البالغين!

الوكيل الاخباري - يعاني بعض الأشخاص المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه من أعراض أقل مع تقدمهم في العمر، لكن ظهور أعراض رئيسية لدى بعض البالغين يستمر، وتتداخل مع الأداء اليومي.

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ولا يدرك كثير من البالغين المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه (ADHD)، حقيقة إصابتهم به؛ إنهم يعرفون فقط أن المهام اليومية يمكن أن تمثل تحديا.



* ما هي الأعراض التي يجب أن تبحث عنها؟

في معظم الأوقات، ليس من الصعب اكتشاف اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه عند الأطفال. ولكن بالنسبة للبالغين، يمكن أن تكون لهذه الحالة أعراض أكثر دقة. وهذا يعني أن العديد من البالغين يعانون من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وقد لا يعرفون أنهم مصابون به.



وإذا كان لديك تركيز مفرط على بعض التفاصيل والأنشطة، أو عدم التنظيم في البعض الآخر، فقد يعني ذلك أنك مصاب باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ويجب عليك التحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك، فيما يتعلق بالخطوات التالية لتحسين الصحة العقلية.



- تركيز مفرط:

في دراسة نشرت في Science Direct، تم التحقيق في العلاقة بين ADHD والتركيز المفرط.



وأشارت الدراسة إلى أن العمر الأكبر والتعليم العالي مرتبطان بعدد أقل من حالات التركيز المفرط، في عدد أقل من المواقف.



وتابعت: "لم يختلف مرضى اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وعناصر التحكم المتطابقة، في حدوث وتكرار ومدة وانتشار التركيز المفرط، ولكن التركيز المفرط كان أقل احتمالا في المواقف التعليمية والاجتماعية لدى مرضى اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه".



ووجدت الدراسة أيضا أن الأشخاص المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، غالبا ما يتشتت انتباههم بسهولة.



وفي أفضل حالاته، التركيز المفرط هو ما يسميه عالم النفس، ميهالي تشيكسينتميهالي، "التدفق" كونه حالة ذهنية تنغمس فيها في مهمة تجعلك واحدا معها.



وأظهرت فحوصات التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني، أن الدماغ المفرط التركيز حرفيا "يضيء" بالنشاط والمتعة.



وفي أسوأ حالاته، يصبح التركيز المفرط حالة تشبه الغيبوبة تقوم فيها بنفس الفعل الذي لا طائل منه مرارا وتكرارا.



- الفوضى:

أحد أكثر الأعراض شيوعا وإضعافا عند البالغين المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، هو الفوضى الشديدة والمزمنة.



وبالنسبة للأشخاص المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، فإن مسؤوليات مرحلة البلوغ بما في ذلك الفواتير والوظائف والأطفال، على سبيل المثال لا الحصر، يمكن أن تجعل مشاكل التنظيم أكثر وضوحا وأكثر إشكالية مما كانت عليه في مرحلة الطفولة.



وقيل "إن أفضل طريقة لإنجاز أي شيء هي محاولة القيام بكل شيء في وقت واحد. وبالنسبة للعديد من البالغين المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، فهذه ليست مجرد حقيقة بديهية ولكنها طريقة حياة محبطة للغاية.



وقال Healthline قد تبدو الحياة صعبة للجميع في بعض الأحيان.

وأضاف: "لكن الشخص المصاب باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه قد يواجه تجارب حياتية أكثر صعوبة مقارنة بشخص لا يعاني من اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط. وهذا يمكن أن يجعل من الصعب عليهم الاحتفاظ بكل شيء في المكان المناسب. وقد يجد الشخص البالغ المصاب باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه صعوبة في إدارة مهاراته التنظيمية. ويمكن أن يشمل ذلك إيجاد صعوبة في تتبع المهام وتحديد أولوياتها بشكل منطقي".



وتشمل الأعراض الأخرى التي يجب البحث عنها في اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لدى البالغين، وفقا لمايو كلينك، ما يلي:

• الاندفاع.

• عدم التنظيم وتحديد الأولويات.

• ضعف مهارات إدارة الوقت.

• مشاكل التركيز على مهمة.

• مشكلة تعدد المهام.

• النشاط المفرط أو القلق.

• سوء التخطيط.

• انخفاض تحمل الإحباط.

• تقلبات مزاجية متكررة.

• مشاكل متابعة وإتمام المهام.

• صعوبة التعامل مع التوتر.

شاشة نيوز

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