الخميس 11-02-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

تحديث جديد للعاصفة الثلجية التي ستؤثر على المملكة

الصحة تطرح عطاءً لشراء مطاعيم كورونا

أمين عمان يصدر قرارات لمواجهة كورونا في الأمانة

التعليم العالي لـ الوكيل : هذه السيناريوهات لدوام الجامعات

أمانة عمان لـ الوكيل : الاعتداء على مرافق مشروع الباص السريع مرفوض تماماً

الصحة لـ الوكيل : لا قرار بإلزامية أخذ لقاح كورونا

وزير الصحة : ندرس القرارات بجدية بعد ارتفاع إصابات كورونا

العقبة .. حريق منزل و4 إصابات

أسعار الذهب الخميس 11/2/2021

فصل الكهرباء عن مناطق بإربد الجمعة

الخميس، 11-02-2021 01:53 م

علامات مبكرة لاضطراب صحي مقلق عند البالغين!

6023e8a24c59b707297a03f7


الوكيل الاخباري - يعاني بعض الأشخاص المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه من أعراض أقل مع تقدمهم في العمر، لكن ظهور أعراض رئيسية لدى بعض البالغين يستمر، وتتداخل مع الأداء اليومي.

اضافة اعلان

ولا يدرك كثير من البالغين المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه (ADHD)، حقيقة إصابتهم به؛ إنهم يعرفون فقط أن المهام اليومية يمكن أن تمثل تحديا.


* ما هي الأعراض التي يجب أن تبحث عنها؟
في معظم الأوقات، ليس من الصعب اكتشاف اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه عند الأطفال. ولكن بالنسبة للبالغين، يمكن أن تكون لهذه الحالة أعراض أكثر دقة. وهذا يعني أن العديد من البالغين يعانون من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وقد لا يعرفون أنهم مصابون به.


وإذا كان لديك تركيز مفرط على بعض التفاصيل والأنشطة، أو عدم التنظيم في البعض الآخر، فقد يعني ذلك أنك مصاب باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ويجب عليك التحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك، فيما يتعلق بالخطوات التالية لتحسين الصحة العقلية.


- تركيز مفرط:
في دراسة نشرت في Science Direct، تم التحقيق في العلاقة بين ADHD والتركيز المفرط.


وأشارت الدراسة إلى أن العمر الأكبر والتعليم العالي مرتبطان بعدد أقل من حالات التركيز المفرط، في عدد أقل من المواقف.


وتابعت: "لم يختلف مرضى اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وعناصر التحكم المتطابقة، في حدوث وتكرار ومدة وانتشار التركيز المفرط، ولكن التركيز المفرط كان أقل احتمالا في المواقف التعليمية والاجتماعية لدى مرضى اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه".


ووجدت الدراسة أيضا أن الأشخاص المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، غالبا ما يتشتت انتباههم بسهولة.


وفي أفضل حالاته، التركيز المفرط هو ما يسميه عالم النفس، ميهالي تشيكسينتميهالي، "التدفق" كونه حالة ذهنية تنغمس فيها في مهمة تجعلك واحدا معها.


وأظهرت فحوصات التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني، أن الدماغ المفرط التركيز حرفيا "يضيء" بالنشاط والمتعة.


وفي أسوأ حالاته، يصبح التركيز المفرط حالة تشبه الغيبوبة تقوم فيها بنفس الفعل الذي لا طائل منه مرارا وتكرارا.


- الفوضى:
أحد أكثر الأعراض شيوعا وإضعافا عند البالغين المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، هو الفوضى الشديدة والمزمنة.


وبالنسبة للأشخاص المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، فإن مسؤوليات مرحلة البلوغ بما في ذلك الفواتير والوظائف والأطفال، على سبيل المثال لا الحصر، يمكن أن تجعل مشاكل التنظيم أكثر وضوحا وأكثر إشكالية مما كانت عليه في مرحلة الطفولة.


وقيل "إن أفضل طريقة لإنجاز أي شيء هي محاولة القيام بكل شيء في وقت واحد. وبالنسبة للعديد من البالغين المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، فهذه ليست مجرد حقيقة بديهية ولكنها طريقة حياة محبطة للغاية.


وقال Healthline قد تبدو الحياة صعبة للجميع في بعض الأحيان.

وأضاف: "لكن الشخص المصاب باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه قد يواجه تجارب حياتية أكثر صعوبة مقارنة بشخص لا يعاني من اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط. وهذا يمكن أن يجعل من الصعب عليهم الاحتفاظ بكل شيء في المكان المناسب. وقد يجد الشخص البالغ المصاب باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه صعوبة في إدارة مهاراته التنظيمية. ويمكن أن يشمل ذلك إيجاد صعوبة في تتبع المهام وتحديد أولوياتها بشكل منطقي".


وتشمل الأعراض الأخرى التي يجب البحث عنها في اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لدى البالغين، وفقا لمايو كلينك، ما يلي:
• الاندفاع.
• عدم التنظيم وتحديد الأولويات.
• ضعف مهارات إدارة الوقت.
• مشاكل التركيز على مهمة.
• مشكلة تعدد المهام.
• النشاط المفرط أو القلق.
• سوء التخطيط.
• انخفاض تحمل الإحباط.
• تقلبات مزاجية متكررة.
• مشاكل متابعة وإتمام المهام.
• صعوبة التعامل مع التوتر.

 

شاشة نيوز

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
health-150618-2

كيف تحصل على أهم الفيتامينات للجسم؟

20180203101106616

لن تصدق ماذا يحدث عند النوم بشعر مبلل

2017_11_21_13_11_53_516

4 مشروبات لانقاص الوزن في الشتاء!

أسباب_الغضب

انفعالاتك تظهر على شكل أمراض في هذه المناطق من جسمك!

مرض_زونا

مرض Zona الذي يفاقمه التوتر.. ما هو وما أعراضه؟

1441130909_lechenie-stenoza-pochechnoy-arterii

3 وصفات منزلية لعلاج حصى الكلى المزعج والمؤلم

أخبار متعلقة
220152172244

الكشف عن أحد الأعراض المشبوهة لسرطان البنكرياس

33dd73589f35bc88458baa8ce656a8534834815b

أشياء نستخدمها يوميا وهي شديدة الاتساخ والعدوى!.. تعرف عليها

2018_1_1_20_23_36_448

بروز الأوردة ظاهرة عادية أم مرضية؟ إليك الحقيقة

82020493225282773168

الأسباب التي تؤدي لاضطراب ضربات القلب.. احذرها

18191984_101

علاجات منزلية طبيعية للتخلص من دوالي الساقين

EtEuqglXcAETXuy

في زمن الوباء.. أكبر 'انقلاب' للإنفلونزا منذ 130 عاما