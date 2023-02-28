الثلاثاء 28-02-2023
الوكيل الاخباري

إرادة ملكية بتعيين رئيس وأعضاء مجلس مفوضي هيئة الطاقة الذرية

ارتفاع حوالات المغتربين الشهر الماضي

ضبط 20 اعتداء في الرصيفة وردم 4 آبار مخالفة في البادية الشمالية والخالدية

العسعس: الحكومة عملت على تجنب المبالغة في الوعود

انخفاض معدل البطالة في الأردن إلى 22.9%

أمانة عمّان تحدد ساعات عمل الخيم الرمضانية

قوات الاحتلال تهدم منزلا في جبل المكبر شرق القدس

المعونة: بدء صرف الدعم النقدي عن شهر شباط

آليات وجرافات الاحتلال تتوغل شمال قطاع غزة

الخارجية تعزي البرازيل بضحايا الفيضان بولاية ساو باولو

الثلاثاء، 28-02-2023 01:30 م

علامات نقص فيتنامين د في الجسم

2020_7_20_21_55_40_630


الوكيل الإخباري- أعلنت الدكتورة اوليسيا سافيليفا أن التعب السريع وهشاشة الأظافر تشير إلى نقص فيتامين D في الجسم.

وتشير الدكتورة في حديث لصحيفة "إزفيستيا" إلى أن فيتامين D يساهم في العديد من العمليات المهمة الجارية في الجسم، وهو مسؤول عن استقرار المزاج والصحة الجيدة.

وتقول: "فيتامين D هو سيكوستيرويد (مركب كيميائي) أساسي قابل للذوبان في الدهون ويمكن إنتاجه في الجسم عند التعرض لأشعة الشمس أو مع الأطعمة.

اضافة اعلان

 

هذا الفيتامين مسؤول عن تنظيم التمثيل الغذائي للمعادن في الجسم ودعم منظومة المناعة، وضروري لنمو وصحة العظام وعمل القلب والأوعية الدموية ولتخفيض الالتهابات وكذلك لعمل الغدة الدرقية والتخثر الطبيعي للدم. وأخيرا يوفر استقرار المزاج وحالة صحية جيدة".

وتضيف: "التعب والكآبة وضعف منظومة المناعة وزيادة الوزن وهشاشة الأظافر والشعر وفرط التعرق والضعف العضلي واضطراب النوم والتعب السريع وتقلب المزاج ، جميعها علامات تشير إلى نقص فيتامين D في الجسم".

وتشير الدكتورة إلى أن الجسم يحصل على فيتامين D مع الأطعمة والمكملات التي يتناولها الشخص. كما أن الجسم ينتجه عند التعرض لأشعة الشمس، حيث تكفي 15-30 دقيقة لإنتاج حاجة الجسم اليومية منه.

وتضيف: "أهم مصادر فيتامين D هي منتجات الألبان والفطر والأسماك الدهنية وصفار البيض. وعند الحاجة إلى تعويض نقصه يجب قبل كل شيء استشارة الطبيب الذي يحدد الجرعة المناسبة منه".

 

روسيا اليوم 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ما_هي_أسباب_الصداع_عند_الأطفال

متى ينذر الصداع بالاصابة بضعف البصر لدى الاطفال؟

2023_2_27_20_39_19_452

طريقة وموعد تناول القرنفل لفقدان الوزن

8943271_1562671581

علاج جديد لمرض باركنسون بالموجات الصوتية

201905210251395139

كيف تكتشف اصابة الاطفال باضطراب الأكل ؟

إصابات-الرأس-والمخ-الإسعافات-الأولية-scaled

اكتشاف آلية تربط إصابات الرأس بخطر الإصابة بسرطان نادر وعدواني

tbl_articles_article_14198_37908e64508-b5f7-4d9b-9a51-ebda046f7381

دراسة توضح حقيقة صادمة عن الملح !

أخبار متعلقة
مدة-علاج-نقص-فيتامين-د

دراسة تكشف فعالية فيتامين د في علاج هذا العرض الشائع !

tbl_articles_article_21509_221aafd8b98-a4f3-428b-9a2f-3cd026d70aa7

علامات تشير الى زيادة عدد الكريات البيضاء في الجسم

2023218142217820L7

3 علامات تشير إلى ارتباط "الحازوقة" بالسكتة الدماغية

2022_12_12_22_21_29_908

سبب رئيسي للإصابة بصدفية الأظافر

2023_2_8_22_12_56_521

الى ماذا يشير عدم نمو الأظافر ؟