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الخميس، 28-01-2021 11:50 ص

علامات هامة تدل على أن الحمية الغذائية المتبعة تضر بصحتك

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الوكيل الاخباري - يمكن لبعض أنواع الرجيم التي يتم اتباعها من أجل خسارة الوزن أن تعرض الصحة للخطر، ويمكن معرفة هذا من خلال بعض الإشارات والدلالات.

ومن أبرز هذه الإشارات ضعف الذاكرة، ويرتبط هذا بالنقص في أحماض الأوميغا 3 التي تساعد الذهن على العمل بشكل صحيح وتعزز القدرة على التركيز، وفي هذه الحالة يبدأ الجسم بامتصاص الدهون الضارة ويشير بعض الخبراء إلى أن هذا يمكن أن يسبب الشعور بالاكتئاب.

وفي حال ترافق هذا مع عدم القدرة على التذكر فهذا يعني أن النظام الغذائي غير مناسب وأنه لا بد من تناول أطعمة ومتممات تحتوي على الاوميغا 3. وفي هذه الحالة ينصح بتناول الأسماك والمكسرات النيئة.

ومن الممكن أن يدل ضعف الشهية أيضاً على أن الرجيم الذي يتم اتباعه غير صحي وخصوصاً في حال ترافق هذا مع الشعور بالانهاك والتعب الشديد. فهذا يمكن أن يؤشر على المعاناة من فقر دم حاد وقد يترافق مع الشعور بالاكتئاب. ومن الممكن حل هذه المشكلة عن طريق تناول الأطعمة الغنية بالحديد ومنها كبد العجل والصويا.

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