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الأحد، 25-10-2020 11:43 ص

علامات هامة تدل على تراكم السموم في الجسم

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الوكيل الاخباري - تتجمّع السموم في جسم الانسان لأسباب مختلفة، أبرزها اتّباع نظام حياتي وغذائي غير صحي، لهذا السبب يخضع الكثير من الأشخاص حول العالم لحميات "الديتوكس" التي تساعد على التخلص من البقايا والفضلات الضارّة التي يمكن أن تسبب الأمراض.

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ومن الدلالات التي تكشف أن الجسم يحتوي على نسبة مرتفعة من السموم، عدم القدرة على التركيز وتراجع الذاكرة والسبب في هذا أن تجمع السموم يؤدي إلى حدوث نقص في الفيتامينات والمعادن والهرمونات التي يحتاج إليها الجسم والدماغ لأداء وظائفهما بالطريقة الصحيحة.


ومن الدلالات أيضاً، صدور الرائحة الكريهة من الجسم، حيث يلجأ إلى هذه الطريقة من أجل التخلص من البقايا التي يمكن أن تُلحق الأذى بالأعضاء.

 

ومن الدلالات ايضا ظهور بعض المشاكل الجلدية، ومن أبرزها نمو البثور وظهور علامات الإكزيما والطفح الجلدي وقد ينتج هذا غالباً من بعض المنتجات الكيميائية الناجمة عن التأثر باستخدام بعض أنواع الشامبو والصابون وغسول الفم وغير ذلك.

 

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