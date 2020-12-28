علامات هامة.. مؤشر مؤكد على أنك تعاني من أزمة قلبية!

الوكيل الاخباري - كشف موقع "eatthis" عن مجموعة من العلامات "المؤكدة" التي تعد مؤشرا على أنك تعاني من أزمة قلبية.

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وقال الموقع في تقرير له إن النوبات القلبية هي أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في جميع أنحاء العالم.

وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة يموت فيها ما يقرب من مليون شخص سنويا جراء الأزمات القلبية.



ولفت إلى أن الأزمة يمكن أن تحدث لأي شخص حتى لاعبي كرة القدم مثل اللاعب الأرجنتيني السابق دييغو مارادونا، الذي توفي إثر أزمة قلبية مؤخرا.



ورصد الموقع مجموعة من العلامات على الإصابة بالأزمة القلبية جاءت كالتالي:

- ضغط وآلام الصدر:

على الرغم من أن ألم النوبة القلبية يمكن أن يكون مختلفا من شخص لآخر، إلا أن ألم الصدر المرتبط بنوبة قلبية لا يكون مثل الطعن، ولكن هو شعور بالضغط والثقل، ويصف العديد من المرضى هذا الشعور كما لو أن فيلا يجلس على صدورهم.



- ضيق التنفس:

يمكن أن تسبب الأزمة القلبية انخفاضا في قدرة القلب على ضخ الدم في جميع أنحاء الجسم. ومع عدم عمل المضخة، يمكن أن يتراكم السائل في الأنسجة مثل الرئتين. وهذا السائل الموجود في الرئتين يجعل من الصعب على الرئتين العمل ما قد يؤدي إلى ضيق التنفس.



- القيء:

القيء المرتبط بألم في الصدر أو ضيق في التنفس مثير للقلق، ويعتقد أنه ناتج عن تلف سريع في عضلة القلب.

لذلك يجب أن تعرض نفسك على طبيب عندما يكون القيء مصحوب بألم في الصدر.

سبوتنيك

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