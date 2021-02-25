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الخميس، 25-02-2021 12:50 م

علامات واضحة تدل على الاكتئاب الخفي

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الوكيل الاخباري - مع انتشار فيروس كورونا المستجد وما فرضه من قواعد جديدة على الحياة البشرية مثل الحجر والتباعد الاجتماعي وغير ذلك، شاعت حالات الاكتئاب وسط عدد كبير من سكان العالم. ويبدو أن الكثير من الأشخاص يعانون من هذه المشكلة من دون أن يعلموا ذلك. إلا أن بعض الأعراض يمكن أن تكشف ذلك وهذه أبرزها.

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- عدم الشعور المطلق بالفرح حتى للمواقف التي كانت تُسبب في وقت سابق الاحساس بالسعادة وتدفع إلى الضحك. ففي هذه الحالة يشعر الشخص بفقدان الميل إلى الاستمتاع وإن كانت الظروف تدعو إلى ذلك.


- من الممكن أن يقوم الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب الخفي بتغيير مجرى حياتهم من أجل الحد من شعورهم بالحزن. وهو أمر مفيد لكن يجب أن يتخلصوا من السبب الأساسي الذي دفعهم إلى ذلك ونعني به الكآبة ومعالجته.


- التغير في عادات النوم والغذاء. ففي هذه الحالة من الممكن أن يشعر الشخص بالتعب الشديد في معظم الأوقات إلا أنه لا يقوى على النوم ليلاً في الوقت نفسه، أي أنه يعاني من الأرق. كما أنه قد يفقد الرغبة في تناول الطعام أو يقبل عليه بشراهة كبيرة من دون أن يشعر بالشبع. وهذا يدل حتماً على المعاناة من الاكتئاب الخفي.

 

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